نا كيكينا أول رائدة روسية تحلّق على متن مركبة أمريكية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين أن الرائدة آنا كيكينا ستحلّق بأول رحلة إلى الفضاء على متن Crew Dragon الأمريكية، مقابل تحليق رائد أمريكي على متن "سويوز" الروسية.
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وقال: "ننطلق من فرضية أن رائدة الفضاء الروسية كيكينا ستنطلق في رحلة فضاء عام 2022، ونعتقد أنها ستكون على متن مركبة فضائية أمريكية، في المقابل سنرسل رائد فضاء أمريكي على متن مركبتنا "سويوز" في إطار الرحلات المتقاطعة".
وأضاف: "نتوقع أن تصبح كيكينا سفيرا للنوايا الحسنة، وأول من يطبق برنامج الطيران المشترك".
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