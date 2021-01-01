

نا كيكينا أول رائدة روسية تحلّق على متن مركبة أمريكية نا كيكينا أول رائدة روسية تحلّق على متن مركبة أمريكية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين أن الرائدة آنا كيكينا ستحلّق بأول رحلة إلى الفضاء على متن Crew Dragon الأمريكية، مقابل تحليق رائد أمريكي على متن "سويوز" الروسية.



آنا كيكينا أول رائدة روسية تحلّق على متن مركبة أمريكية"روس كوسموس" تعلن عن توصلها لاتفاق مع "ناسا" بشأن استئناف الرحلات المتبادلة

وقال: "ننطلق من فرضية أن رائدة الفضاء الروسية كيكينا ستنطلق في رحلة فضاء عام 2022، ونعتقد أنها ستكون على متن مركبة فضائية أمريكية، في المقابل سنرسل رائد فضاء أمريكي على متن مركبتنا "سويوز" في إطار الرحلات المتقاطعة".



وأضاف: "نتوقع أن تصبح كيكينا سفيرا للنوايا الحسنة، وأول من يطبق برنامج الطيران المشترك".

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وأشار روغوزين في أوكتوبر الماضي إلى أن سفن "Crew Dragon" التابعة لشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك "سبيس إكس" اكتسبت خبرة كافية تمكن رواد الفضاء الروس من التحليق عليها في الرحلات المتقاطعة.من جهته، قال المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" لبرامج رحلات الفضاء المأهولة سيرغي كريكاليف، إن "رحلات رواد الفضاء الروس على متن مركبة الفضاء الأمريكية، ورواد الفضاء الأمريكيين على متن مركبة "سويوز" الروسية أو ما يسمى بالرحلات المتقاطعة، لن تبدأ قبل خريف 2022".