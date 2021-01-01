

«ميتا» تعلن عن تقنية ذكاء اصطناعى لمجابهة المحتوى الضار «ميتا» تعلن عن تقنية ذكاء اصطناعى لمجابهة المحتوى الضار

أعلنت ميتا “فيسبوك” سابقا عن تقنية ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها التكيف بسهولة أكبر لاتخاذ إجراءات بشأن أنواع جديدة أو متطورة من المحتوى الضار بشكل أسرع.



وأوضحت ميتا في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء، أن المحتوى الضار يواصل التطور بسرعة - سواء كانت مدفوعة بالأحداث الجارية أو الأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة للتهرب من أنظمة المنصة - لذا من الضروي تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وتابعت المنصة: عادةً ما يستغرق الأمر عدة أشهر لجمع وتصنيف الآلاف، إن لم يكن الملايين من الأمثلة اللازمة لتدريب كل نظام ذكاء اصطناعي فردي على اكتشاف نوع جديد من المحتوى.. ولمعالجة هذا الأمر ، أنشأنا مؤخرًا تقنية Few-Shot Learner (FSL)، وهي تقنية ذكاء اصطناعي يمكنها التكيف لاتخاذ إجراءات بشأن أنواع جديدة أو متطورة من المحتوى الضار في غضون أسابيع بدلاً من شهور.

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يستخدم هذا النظام الجديد للذكاء الاصطناعي طريقة تسمى(FSL) "التعلم بلقطات قليلة"، حيث تبدأ النماذج بفهم عام للعديد من الموضوعات المختلفة ثم تستخدم عددًا أقل بكثير - أو أحيانًا صفر - أمثلة معنونة لتعلم مهام جديدة، ويمكن استخدام FSL بأكثر من 100 لغة ويتعلم من أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور والنصوص. ستساعد هذه التقنية الجديدة في تعزيز أساليب ميتا الحالية لمعالجة المحتوى الضار.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة (ميتا)، طرح ميزات جديدة على فيسبوك تسمح للمبدعين بالتعبير عن أنفسهم وبناء مجتمع المعجبين والتفاعل معه وكسب المال من أجل تحقيق شغفهم.وذكرت (ميتا) - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء عن الوضع الاحترافي الجديد للملفات الشخصية لمنشئي المحتوى.وأضافت في المنشور "نريد من المبدعين الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة على فيسبوك وهذا يعني منحهم طرقًا لكسب المال واكتساب رؤى تساعدهم على فهم أنواع المنشورات التي تلقى صدى لدى المعجبين والمجتمعات".وتابعت الشركة "حتى الآن، كانت هذه الأدوات متاحة فقط على الصفحات، نحن نعلم أن العديد من منشئي المحتوى - خاصة أولئك الذين بدأوا للتو - موجودون في الملفات الشخصية ، لذلك بدءًا من اليوم نعلن عن طرح وضع احترافي جديد للملفات الشخصية".