المربع نت – بعد تدشين أودي A8 الجديدة ونسختها “هورش” الفاخرة، انتقل تركيز أودي لسيارة A6 الأصغر حجماً، والتي ظهرت في صور تخيلية دقيقة جديدة بناء على أحدث الصور التجسسية للسيدان الأنيقة.
من الواضح أن التحديثات مركزة على المقدمة والخلفية، وستحصل السيارة على تغييرات جمالية أهدأ بكثير مقارنة بـ A8، مع التركيز على تحديث المصابيح الأمامية والشبك والمصد وفتحات الهواء بشكل خفيف.
وسنرى في الخلفية رسومات جديدة على المصابيح الخلفية ومصد خلفي معدل، مع العلم أن النسخة التي تم اختبارها مؤخراً هي نسخة S Line الرياضية للموديل وهي التي تظهر هنا بالشكل التخيلي.
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التعليقات على أودي A6 موديل 2023 فيس ليفت يظهر بالشكل التخيلي
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