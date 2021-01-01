

أودي A6 موديل 2023 فيس ليفت يظهر بالشكل التخيلي أودي A6 موديل 2023 فيس ليفت يظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – بعد تدشين أودي A8 الجديدة ونسختها “هورش” الفاخرة، انتقل تركيز أودي لسيارة A6 الأصغر حجماً، والتي ظهرت في صور تخيلية دقيقة جديدة بناء على أحدث الصور التجسسية للسيدان الأنيقة.



من الواضح أن التحديثات مركزة على المقدمة والخلفية، وستحصل السيارة على تغييرات جمالية أهدأ بكثير مقارنة بـ A8، مع التركيز على تحديث المصابيح الأمامية والشبك والمصد وفتحات الهواء بشكل خفيف.



وسنرى في الخلفية رسومات جديدة على المصابيح الخلفية ومصد خلفي معدل، مع العلم أن النسخة التي تم اختبارها مؤخراً هي نسخة S Line الرياضية للموديل وهي التي تظهر هنا بالشكل التخيلي.

بالنسبة للداخلية فنتوقع مجموعة تحديثات خفيفة مركزة خاصة على نظام المعلومات الترفيهية، ومن المتوقع تحديث المحركات لتحسين صرفية الوقود وربما بعض معدلات الأداء.. وسنعلم المزيد وقت تدشين السيارة العام القادم وطرحها كموديل 2023.



