كيا تشوق لـ SUV جديدة كلياً باسم كارينز

المربع نت – حققت كيا نجاحاً رائعاً في مبيعاتها العالمية هذا العام، مع تسجيلها لمبيعات سنوية غير مسبوقة في الولايات المتحدة رغم عدم انتهاء العام بعد.. وكشفت العلامة هذا العام عن مجموعة موديلات بيئية أنيقة جديدة ضمن خططها للتحول إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول 2004.
منذ أسابيع، كشفت كيا عن موديل نيرو كروس أوفر الجديد كلياً، وشوقت لنسخة كهربائية بالكامل من تيلورايد، والآن بدأت العلامة بالتشويق لـ SUV جديدة كلياً باسم “كارينز”.
وكشفت كيا عن أول تصاميم تخطيطية مبدئية للـ SUV الجديدة بثلاثة صفوف مقاعد، والمنتظر تدشينها يوم 16 ديسمبر، وتلمح الصور للتصميم الداخلي والخارجي لكارينز، مع مقدمة أنف النمر الأيقونية لكيا، وتصميم عضلي للخارجية، ومصابيح أمامية جذابة.
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