المربع نت – أزاحت مازدا الستار عن CX-9 موديل 2022 بتحديثات متعددة، أهمها توفير نظام الدفع الكلي بشكل قياسي في جميع الفئات، ما أدى لارتفاع سعر الفئة الأساسية للسيارة إلى 35,300 دولار – 132,000 ريال في الولايات المتحدة قبل الضرائب.
ولم تعلن مازدا عن أي تحديثات ميكانيكية، ما يعني استمرار محرك 4 سلندر توربو 2.5 لتر الحالي بقوة 250 حصان وعزم دوران 434 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات يدعم وضعيات يدوية ورياضية.
المواصفات القياسية للـ SUV الأنيقة تشمل جنوط 18 إنش ومساحات زجاج حساسة للأمطار، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، وجناح على السقف والمزيد.
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التعليقات على مازدا CX-9 موديل 2022 ينطلق رسمياً بتحديثات جديدة
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