

مازدا CX-9 موديل 2022 ينطلق رسمياً بتحديثات جديدة مازدا CX-9 موديل 2022 ينطلق رسمياً بتحديثات جديدة

المربع نت – أزاحت مازدا الستار عن CX-9 موديل 2022 بتحديثات متعددة، أهمها توفير نظام الدفع الكلي بشكل قياسي في جميع الفئات، ما أدى لارتفاع سعر الفئة الأساسية للسيارة إلى 35,300 دولار – 132,000 ريال في الولايات المتحدة قبل الضرائب.



ولم تعلن مازدا عن أي تحديثات ميكانيكية، ما يعني استمرار محرك 4 سلندر توربو 2.5 لتر الحالي بقوة 250 حصان وعزم دوران 434 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات يدعم وضعيات يدوية ورياضية.



المواصفات القياسية للـ SUV الأنيقة تشمل جنوط 18 إنش ومساحات زجاج حساسة للأمطار، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، وجناح على السقف والمزيد.

المواصفات المخصصة للفئات الفاخرة تشمل جنوط 20 إنش ونظام سمعي فاخر 12 مكبر صوت وشاحن لاسلكي للجوال، مع جلود نابا الفاخرة وأنابيب عادم خاصة أكبر حجمًا.وستنطلق مازدا CX-9 موديل 2022 الجديدة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، أي خلال أيام.



