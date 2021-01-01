

أيامها معدودة.. أودي تودع طراز TT RS بإصدار heritage أيامها معدودة.. أودي تودع طراز TT RS بإصدار heritage

أعلنت شركة أودي موتورز، أنها ستوقف إنتاج طراز أودي TT RS بحلول عام 2023، وأن آخر إصدار سيكون موجه للولايات المتحدة الأمريكية هو موديل 2022.



ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستقوم أودي بتوديع طرازها الأثير TT RS الكوبيه المدمج من خلال إصدار محدود باسم heritage من 50 وحدة فقط تطلقه رسميًا في 2022، ولكن لحسن الحظ سيعيش محرك أودي TT RS ذات الـ 5 سلندر في طراز أودي RS3.



وستقدم شركة أودي، طرازها التراثي TT RS Heritage Edition بخمس مجموعات ألوان مختلفة كل 10 سيارات بلون مختلف، وستكون خيارات الألوان متاحة هي نفسها الخاصة بطراز أودي Ur-Quattro الأسطورية من الثمانينيات.

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وسوف يتميز إصدار أودي TT RS هريتدج بشارة خاصة به محفورة على الجانب الأيمن الخلفي للسيارة تحمل كلمات heritage edition كما سيحوي الإصدار الخاص على جنوط خماسية الأضلاع مقاس 20 بوصة وقماش ألكنترا للمقاعد في المقصورة الداخلية وعجلة القيادة أيضا وحتى ناقل الحركة.وسيتم طرح طراز أودي تي تي آر إس 2022 وإصدار "هريتاج" محدود الإنتاج للبيع في صالات العرض المختلفة داخل أمريكا في أوائل العام المقبل. وسيبدأ سعر 2022 TT RS من 74245 دولارًا، بزيادة قدرها 700 دولار عن طراز أودي تي تي آر إس 2021 ، بينما سيكلف الإصدار التراثي 82495 دولارًا.الجدير بالذكر أن أودي تي تي آر إس تأتي مع محرك خماسي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مزدوج التوربيني، بقوة 394 حصان ونظام دفع كلي وناقل حركة آلي مزدوج الكلتش من 7 سرعات مختلفة