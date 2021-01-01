أعلنت شركة أودي موتورز، أنها ستوقف إنتاج طراز أودي TT RS بحلول عام 2023، وأن آخر إصدار سيكون موجه للولايات المتحدة الأمريكية هو موديل 2022.
ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستقوم أودي بتوديع طرازها الأثير TT RS الكوبيه المدمج من خلال إصدار محدود باسم heritage من 50 وحدة فقط تطلقه رسميًا في 2022، ولكن لحسن الحظ سيعيش محرك أودي TT RS ذات الـ 5 سلندر في طراز أودي RS3.
وستقدم شركة أودي، طرازها التراثي TT RS Heritage Edition بخمس مجموعات ألوان مختلفة كل 10 سيارات بلون مختلف، وستكون خيارات الألوان متاحة هي نفسها الخاصة بطراز أودي Ur-Quattro الأسطورية من الثمانينيات.
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التعليقات على أيامها معدودة.. أودي تودع طراز TT RS بإصدار heritage
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