

المدير التنفيذي لستيلانتس: سنعيد إحياء فيات بطرز جديدة رغم فشلها المدير التنفيذي لستيلانتس: سنعيد إحياء فيات بطرز جديدة رغم فشلها

أعلن كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات، أن "فيات" ما زالت موجودة على الساحة والشركة ستعيد إحياءها من جديد خلال لفترة القادمة، مؤكدًا أن "فيات لم تمت"، وستصدر ستيلانتس قريبا طرازات جديدة تحمل شارة العلامة التجارية الإيطالية، التي تعاني بشدة خلال الأعوام الفائتة من الركود في المبيعات.



وفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، لم تنجح فيات وطرازها الوحيد فيات 500X في جني أية أرباح سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها حتى أنها وصفت مبيعات فيات 500 إكس بأنها تعد على الأصابع، ومع ذلك قال "تافاريس" : "هناك عائلات تحب السيارات صغيرة الحجم وتستمتع بقيادتها، خاصة إذا كانت السيارة الثالثة للعائلة، سنقدم موديلات جديدة وعصرية للمستهلكين في أمريكا".



وأضاف "تافاريس"، المدير التنفيذي لـ “ستيلانتس”، في تصريحات صحفية "لدينا خطة لإعادة إحياء فيات في الأسواق الأمريكية وأنا متفائل جدا، حتى الآن لم تكشف فيات عن منتجاتها الجديدة، لكن كل ما أستطيع قوله أنها رائعة ومثيرة للاهتمام".

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اعترف "تافاريس" بأن طراز فيات 500 فشل بشدة في الولايات المتحدة وأن الشركة استفادة من تجربتها الماضية ولن تعود لبيع السيارات بخسارة ودون هوامش ربح مثلما فعلت مع فيات 500، وأشار إلى أنه يعتقد أن فيات 500E الجديدة من السيارات اللطيفة المناسبة للعائلات متوقعا مبيعات من ولاية كاليفورنيا، خاصة وأن الطراز عصري وجديد.منذ أعوام مضت قلصت فيات من الطرازات التي تقدمها، وتوقفت عن إنتاج فيات 500 منذ 2019 بعد أن فشلت فشلا ذريعا في الأسواق، ومع ذلك استمر الموديل فيات 500e في القارة الأوروبية يحقق بعض النجاح.