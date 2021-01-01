أعلن كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات، أن "فيات" ما زالت موجودة على الساحة والشركة ستعيد إحياءها من جديد خلال لفترة القادمة، مؤكدًا أن "فيات لم تمت"، وستصدر ستيلانتس قريبا طرازات جديدة تحمل شارة العلامة التجارية الإيطالية، التي تعاني بشدة خلال الأعوام الفائتة من الركود في المبيعات.
وفقا لموقع "موتور ترند" المتخصص في السيارات، لم تنجح فيات وطرازها الوحيد فيات 500X في جني أية أرباح سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها حتى أنها وصفت مبيعات فيات 500 إكس بأنها تعد على الأصابع، ومع ذلك قال "تافاريس" : "هناك عائلات تحب السيارات صغيرة الحجم وتستمتع بقيادتها، خاصة إذا كانت السيارة الثالثة للعائلة، سنقدم موديلات جديدة وعصرية للمستهلكين في أمريكا".
وأضاف "تافاريس"، المدير التنفيذي لـ “ستيلانتس”، في تصريحات صحفية "لدينا خطة لإعادة إحياء فيات في الأسواق الأمريكية وأنا متفائل جدا، حتى الآن لم تكشف فيات عن منتجاتها الجديدة، لكن كل ما أستطيع قوله أنها رائعة ومثيرة للاهتمام".
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التعليقات على المدير التنفيذي لستيلانتس: سنعيد إحياء فيات بطرز جديدة رغم فشلها
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