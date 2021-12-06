

عيار 21 بـ 784 جنيها و18 بـ 673.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. عيار 21 بـ 784 جنيها و18 بـ 673.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم..

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 2 جنيه للجرام الواحد بعد زيادتها بمنتصف التعاملات نحو جنيهين أيضا للجرام.



وأوضح عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، أسعار الذهب اليوم، حيث سجل عيار 21 سعر 784 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 673 جنيها للجرام، ما يعني أن الذهب في المتوسط عيار الـ21 يكون بين 780 جنيها و785 جنيها، مشيرا إلى أن الاقتصاديات الحرة بدأت تعود إلى طبيعتها وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أن الصادرات تجاوزت 223 مليون دولار.



وقال راضي إن الفترة الحالية هي فترة جني الأرباح للمستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم في البورصات، وهذا يعدل وضع الذهب ويتسبب في عودته إلى الوضع الطبيعي، متوقعا انخفاض الذهب في الفترة القادمة، موضحا أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسبة 75% مقارنة بالفترات السابقة وهذه النسبة كبيرة جدا في الفترة الحالية.

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وأضاف عادل راضي أن الإقبال الأكثر على الذهب عيار 18 لأنه يتم إصدار تصميمات كثيرة من هذا العيار لسهولة تشكيله، مشيرا إلى أن الشبكات في السابق كانت تزن 150 جراما للشبكة في قبلي و100 جرام للشبكة في بحري، ولكن الآن الأوزان تضاءلت ولا تتجاوز الـ 25 جراما.