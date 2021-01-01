

معالج كوالكوم الأقوى.. تفاصيل إمكانيات هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N معالج كوالكوم الأقوى.. تفاصيل إمكانيات هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، للمنافسة في مجال الهواتف الذكية المطوية، بجهاز يحاكي تصميمه هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل شركة أوبو على تطوير هاتف يسمى Oppo Find N، منذ أربع سنوات، الذي من المقرر الإعلان عنه يوم 15 ديسمبر المقبل.



أوبو تحدد موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي

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وشارك المسرب التقني WHYLAB، عبر موقع ويبو الصيني، بعض التفاصيل الرئيسية حول هاتف أوبو القابل للطي المنتظر الذي يحمل رقم الطراز PEUM00، وسينطلق إلى الأسواق تحت اسم Oppo Find N.ومن المقرر أن يعمل هاتف أوبو Oppo Find N، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، وعلاوة على ذلك، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مع خيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.وسيعمل هاتف أوبو القابل للطي الذي يحاكي تصميمه جهاز سامسونج Galaxy Z Fold3، بنظام التشغيل أندرويد 11.ويظهر الإعلان التشويقي أن هاتف أوبو Oppo Find N، سيأتي بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية مميزة بتصميم رأسي على غرار هاتف سامسونج القابل للطي.وتبعا للتسريبات السابقة، سيحتوي هاتف أوبو القابل للطي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى بدقة 12.6 ميجابكسل، والثالثة ستأتي بدقة 8.1 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابكسل.وتشير التسريبات السابقة، إلى أن هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، سيتبني تصميم قابلاً للطي داخليًا مشابهًا لهاتف Galaxy Z Fold 3، وسيحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 8 بوصات، توفر معدل تحديث عاليًا يبلغ 120 هرتزا.وسيحزم هاتف أوبو المرتقب بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، ومن المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن الهاتف خلال حدث Oppo Inno Day 2021 القادم.