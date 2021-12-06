

7 عملات قيمتها أكثر من الدولار الأمريكي.. أغلبها لدول عربية 7 عملات قيمتها أكثر من الدولار الأمريكي.. أغلبها لدول عربية

الدولار الأمريكي هو إحدى العملات الأكثر قيمة في العالم، وقد يكون من الصعب وجود منافس في الأسواق الدولية له باستثناء اليورو.



بشكل عام، تميل العملات الأكثر قيمة إلى أن تكون أقوى، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن العملات الضعيفة تفقد قيمتها على المدى الطويل.



ومع ذلك، فإن بعض العملات القوية، مثل الين الياباني (JPY)، أقل قيمة بسبب التضخم الذي حدث منذ عقود، لكن هناك عملات أخرى وأغلبهم من بُلدان عربية قيمتها تتفوق على الدولار الأمريكي وهى كالتالى:

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الدينار الكويتي1 دينار كويتي = 3.30 دولار أمريكي.غالبًا ما يكون الدينار الكويتي (KWD) هو العملة الأكثر قيمة أمام الدولار الأمريكي، حيث ساعد إنتاج النفط الكبير في زيادة ثروة الكويت ودعم قيمة الدينار الكويتي.وعلى مر السنين، جمعت الكويت صندوق ثروة سيادي كبير، تدير هيئة الاستثمار الكويتية هذا الصندوق وتساعد على ضمان بقاء الكويت مزدهرة.الدينار البحريني1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكيتم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بقيمة أعلى قليلاً من الريال العماني.وظل المتوسط السنوي للدينار البحريني قريبًا من سعر الصرف الحالي منذ عام 2011، على الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المنخفضة على اقتصاد البحرين، لكن كان معدل التضخم في البحرين متواضعا ومستقرا نسبيا.الريال العماني1 ريال عماني = 2.60 دولار أمريكيربطت عُمان عملتها بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، وحافظ الريال العماني على قيمته مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية المشددة تاريخياً والقيود المالية في عمان.وقام صناع السياسة العمانيون عمومًا بتقييد المعروض النقدي لحماية البلاد من الحرب والصراع في الشرق الأوسط.الدينار الأردني1 دينار أردني = 1.41 دولار أمريكيتم ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي بقيمة أعلى، وكانت الفكرة أن سعر الصرف المستقر من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأمريكي في الأردن.يمكن لأي دولة ربط عملتها بالدولار بأي قيمة، ومع ذلك يجب أن تحافظ العملة على قيمتها بالنسبة إلى الدولار الأمريكي للحفاظ على سعر الصرف.ونجح الأردن في فعل ذلك خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.الجنيه البريطاني1 جنيه إسترليني = 1.34 دولار أمريكيواكب صانعو السياسة في بنك إنجلترا (BOE) بشكل عام التطورات في البلدان الأخرى على مدى العقود العديدة الماضية، وحافظوا على قيمة الجنيه الإسترليني أكثر من الدولار الأمريكي.كان الجنيه البريطاني (GBP) أكثر قيمة من الدولار الأمريكي في أغلب السنوات، لكنه انخفض خلال معظم القرن العشرين، لكن انعكس هذا الانخفاض خلال الثمانينيات، واستعاد الجنيه البريطاني عادته القديمة أمام الدولار الأمريكي.دولار جزر كايمان1 دولار جزر كايمان = 1.20 دولار أمريكيتم ربط دولار جزر كايمان (KYD) عبر سعر ثابت عند 1.20 دولار أمريكي في السبعينيات.قد يكون من الصعب الحفاظ على سعر صرف العملة، عندما تكون الظروف الاقتصادية المحلية سيئة وترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة.لكن ساعد وضع جزر كايمان كملاذ ضريبي عالمي في دعم قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي.اليورو1 يورو = 1.13 دولار أمريكياعتبارًا من نوفمبر 2021، كان سعر صرف اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) حوالي 1 يورو مقابل 1.13 دولار.تعزز الدولار الأمريكي بشكل عام مقابل اليورو في عامي 2020 و2021.هذه القوة تجعل الواردات الأوروبية أقل تكلفة نسبيًا في الولايات المتحدة، لكن العملة الضعيفة ليست سيئة دائمًا، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الصادرات الأميركية أيضًا.يتمتع البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو باستقلالية أكبر عن الحكومات الوطنية مقارنة بمعظم البنوك المركزية الأخرى، نظرًا لأنه يشرف على السياسة النقدية للقارة بأكملها.ويساعد هذا الاستقلال في الحفاظ على قوة اليورو، لكنه ساهم أيضًا في أزمة الديون السيادية الأوروبية، حيث وجدت بعض البلدان الفردية مثل اليونان وإيطاليا، صعوبات في سن سياسات محددة للمساعدة في تحفيز اقتصاداتها.