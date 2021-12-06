

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم.. كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها

أعلن النشرة اليومية لوحدة البحوث بالغرفة التجارية، أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 120-140 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة.



ويسجل سعر كيلو كباب الحلة وهى قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 145-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100 - 120 جنيها للكيلو.



وتحرص الحكومة المصرية على طرح كميات كبيرة من اللحوم بهدف تحقيق وفرة فى الأسواق لضبط الأسعار وعدم حدوث اختلالات سعرية، وعبر منافذ وزارة التموين تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم سواء ضأن أو لحوم بقرى وقطعيات مختلفة.