شاهد لحظة استيقاظ روبوت يشبه البشر.. لماذا أثار الرعب؟

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شاهد لحظة استيقاظ روبوت يشبه البشر.. لماذا أثار الرعب؟

انتشر فيديو الروبوت، المعروف باسم أميكا، الذي طورته Engineered Arts، على وسائل التواصل الاجتماعي. تقول أيانا هوارد، عميد كلية الهندسة في جامعة ولاية أوهايو، لشبكة CNN إن البشر يمكنهم الاستفادة من الروبوتات الشبيهة بهم، لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم بشأن كيفية ظهور هذا الروبوت الذي يشبه الإنسان.

المصدر: سى ان ان

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