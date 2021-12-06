

وفد ليبي بالقاهرة للاطلاع على تجربة مصر في إنشاء المناطق الصناعية وفد ليبي بالقاهرة للاطلاع على تجربة مصر في إنشاء المناطق الصناعية

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، «أحمد أبو هيسه»، وزير الصناعة والمعادن الليبي والوفد المرافق له بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية وعدد من ملفات التعاون المشترك، في إطار زيارة الوفد الصناعي الليبي رفيع المستوى لمصر.



وخلال اللقاء قام اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة بعرض تقديمي لاطلاع الجانب الليبي على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتنمية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإنشاء المناطق الصناعية ورفع كفائتها وإنشاء مجمعات صناعية لصغار المستثمرين.



تعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا

وصرح «الزلاط»، بأن التعاون المشترك مع الجانب الليبي يأتي في إطار مجهودات الدولة ووزارة التجارة والصناعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في مختلف مجالات التصنيع، وحرص الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وليبيا على المستوى الثنائي والإقليمي.

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وأشار إلى إطلاع الجانب الليبي على الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال هيئة التنمية الصناعية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وكذا نقل الخبرات للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض تجربة المطور الصناعي كما تم استعراض مشروع تحديث الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية واستراتيجية التنمية الصناعية وجهود الدولة في توطين الصناعات من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة لتحقيق التكامل الصناعي وتطوير الصناعة تكنولوجيا فضلا عن نقلها الورش الإنتاجية والمصانع بعيدا عن الكتلة السكنية كما تم في صناعة الجلود ونقلها من مجرى العيون إلى الروبيكي ببدر.الإصلاح الاقتصادي في مصر جذب الاستثمارات الصناعيةوكشف رئيس الهيئة خلال كلمته أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرا وما تبعه من إصلاح إجرائي وتشريعي كان له مردود كبير على جذب الاستثمارات الصناعية وخاصة الأجنبية للاستفادة من الحوافز الكبيرة التي منحتها الدولة.من جهته، أكد «أحمد أبو هيسة»، وزير الصناعة والمعادن الليبي حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مثل مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب وإنشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الاصلاح التشريعي فيما يخص قوانين الصناعة لا سيما القوانين المنظمة للهيئات التابعة للوزارة.ليبيا تمتلك فرص استثمارية واعدةوأشار إلى أن ليبيا تمتلك فرص استثمارية واعدة للتكامل الصناعي مع مصر في عدة مجالات منها مواد البناء فيما يخص الأسمنت والصناعات التكميلية للحديد والصلب في ظل احتياج السوق الليبي ومشروعات إعادة الاعمار وكذلك فرص استغلال خامات الثروة المعدنية والتعدينية، وكذلك الأجواء الاستثمارية المواتية لدخول الشركات المصرية في شراكات للاستثمار في ليبيا وخاصة مع وجود الطاقة والأراضي الشاسعة وكذلك التعاون في مجال ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفائتها والتعاون في مجال التدريب .