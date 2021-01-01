

روسيا تتفوق على سويسرا في صادرات الشوكولاتة روسيا تتفوق على سويسرا في صادرات الشوكولاتة

أظهرت بيانات أن روسيا سبقت سويسرا بصادرات الشوكولاتة في 2021، ووفقا للبيانات فإن روسيا احتلت المرتبة العاشرة في قائمة أكبر مصدري الشوكولاتة في العالم.



وتفوقت روسيا بذلك على سويسرا في التصنيف الذي يقوم على أساس ترتيب الدول من حيث عائدات صادرات الشوكولاتة.



وجاء ذلك بناء على ITC Trademap، مركز لتنمية الصادرات تابع للأمم المتحدة، وUN Comtrade، ورابطة شركات صناعة الحلويات "أسكوند".

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وأشارت "أسكوند" إلى أن روسيا صدرت منتجات الشوكولاتة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بقيمة 838 مليون دولار، فيما بلغت صادرات سويسرا 819 مليون دولار في نفس الفترة.وفي العام 2020، جاء روسيا في المرتبة الـ11 في التصنيف، حيث صدرت منتجات شوكولاتة بقيمة 729.2 مليون دولار، فيما احتلت سويسرا المرتبة الـ10 بصادرات بلغت 753 مليون دولار.وتعتبر دول مثل أوزبكستان وبيلاروس وأذربيجان والصين من أكبر المستوردين للشوكولاته الروسية. وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت إمدادات الشوكولاته الروسية وتجاوزت في 2020 حاجز الـ300 ألف طن.كذلك لفت التقرير إلى أن صادرات الشوكولاته من روسيا إلى الصين نمت بنحو 9 مرات على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث تعد روسيا الآن المورد الرئيسي للشوكولاته إلى الصين.