سكينى أو بوى فريند.. إزاى تلبسى البنطلون الجينز مع جاكيت أو سويت شيرت؟

يعتبر البنطلون من قطع الملابس الأساسية التي لا يخلو منها أي دولاب، وخاصة البنطلون الجينز بكافة أنواعه، وذلك لأناقته وتوافقه مع قطع الملابس الأخرى، لذلك لا تستغنى عنه أي امرأة في خزانتها، وللحصول على إطلالة أنيقة مميزة، عند الخروج من المنزل والذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند زيارة الأقارب، نستعرض في هذا التقرير مع الاستايلست والفاشون بلوجرهايدي الكسابي، طرق ارتداء أنواع البنطلونات الجينز، مع قطع الملابس المختلفة سواء جاكيت أو بلوفر، والبنطلونات المناسبة للأجسام المختلفة للمرأة.
إزاى تلبسى البنطلون الجينز ؟
البنطلون الجينز السكيني:
يعتبر البنطلون الجينز السكيني من قطع الملابس التي لا غنى عنها، ويوجد منه أنواع مختلفة مثل البنطلون السكيني ذى الوسط المرتفع " الهاي ويست " والبنطلون السكيني ذى الوسط المتوسط أو العادي، ويوجد منه بنطلون جينز لونه فاتح أو داكن، ويمكن ارتداؤه مع قطع ملابس مثل الجواكيت بألوان المختلفة.
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