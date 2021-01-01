

سكينى أو بوى فريند.. إزاى تلبسى البنطلون الجينز مع جاكيت أو سويت شيرت؟ سكينى أو بوى فريند.. إزاى تلبسى البنطلون الجينز مع جاكيت أو سويت شيرت؟

يعتبر البنطلون من قطع الملابس الأساسية التي لا يخلو منها أي دولاب، وخاصة البنطلون الجينز بكافة أنواعه، وذلك لأناقته وتوافقه مع قطع الملابس الأخرى، لذلك لا تستغنى عنه أي امرأة في خزانتها، وللحصول على إطلالة أنيقة مميزة، عند الخروج من المنزل والذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند زيارة الأقارب، نستعرض في هذا التقرير مع الاستايلست والفاشون بلوجرهايدي الكسابي، طرق ارتداء أنواع البنطلونات الجينز، مع قطع الملابس المختلفة سواء جاكيت أو بلوفر، والبنطلونات المناسبة للأجسام المختلفة للمرأة.



إزاى تلبسى البنطلون الجينز ؟



البنطلون الجينز السكيني:



يعتبر البنطلون الجينز السكيني من قطع الملابس التي لا غنى عنها، ويوجد منه أنواع مختلفة مثل البنطلون السكيني ذى الوسط المرتفع " الهاي ويست " والبنطلون السكيني ذى الوسط المتوسط أو العادي، ويوجد منه بنطلون جينز لونه فاتح أو داكن، ويمكن ارتداؤه مع قطع ملابس مثل الجواكيت بألوان المختلفة.





بنطلون جينز سكيني أسود:يعتبر من القطع المتصدرة موضة شتاء 2022، ويعتبر من البنطلونات التي تتوافق مع ألوان الملابس المختلفة، لكن لا يفضل ارتداء اللون الأبيض منه وقت هطول الأمطار، وينصح بالالتزام بارتداء الأسود للحصول على إطلالة أنيقة طوال الوقت.بنطلون جينز بوي فريند:يتميز البنطلون الجينز" البوي فريند" بأنه واسع ومريح ويناسب صاحبات الجسم المثلث المقلوب، أو الجسم المستطيل، أو الساعة الرملية، ويمكن ارتداء البنطلون الجينز بوي فريند الأسود منه أو الرمادى، لأنها تتناسق مع الألوان والقطع المختلفة من الملابس مثل البلوفرات وسويت شيرت ويناسب جداً المحجبات.الجيب بنطلون :يعتبر من القطع المميزة والتي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة، ويفضل اختيار بنطلون يحتوى على ألوان مختلفة، حتى يناسب ألوان متعددة أخرى مثل البلوزة السادة والقميص الكاروه مع جاكيت قصير.







