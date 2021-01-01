

سيف الإمبراطور الفرنسي «نابليون» بيع في مزاد بأمريكا مقابل مبلغ خيالي سيف الإمبراطور الفرنسي «نابليون» بيع في مزاد بأمريكا مقابل مبلغ خيالي

أعلن بائعو المزادات بالولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بيع أحد سيوف الإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت، بالإضافة إلى 5 أسلحة نارية كان يملكها قبل 200 عام، مقابل ما يزيد على 2.8 مليون دولار.



وأوضح كيفن هوجان، رئيس دار «روك أيلاند أوكشن كومباني»، المنظمة للمزاد، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الدار المتواجدة فى ولاية إيلينوى الأمريكية باعت هذه المجموعة المكونة من سيف و5 مسدسات مزخرفة، والتى قدرت قيمتها بما بين 1.5 و3.5 مليون دولار، فى الثالث من ديسمبر، إلى شخص شارك فى المزاد عبر الهاتف، ولم يصرح عن هويته.



وأشار «كيفن» إلى أن المشترى، بشرائه هذه القطع العسكرية الثمينة العائدة لـ«نابليون» مقابل 2.87 مليون دولار، قد حصل على قطعة تاريخية شديدة الندرة.

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بينما كان السيف المصنوع فى مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه، فى منطقة «فرساى» بالقرب من العاصمة «باريس»، هو القطعة الأكثر أهمية فى المجموعة.كما أشارت دار «روك أيلاند أوكشن كومبانى»، الرائدة عالميا فى بيع المعدات العسكرية والأسلحة النارية والبيضاء لهواة الجمع، إلى أن السيف المذكور حمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر عام 1799.وكان «نابليون»، الذى تُوج إمبراطورا فى الثانى من شهر ديسمبر عام 1804، قد قدم سيفه إلى الجنرال جان أندوش جونو، وبعد وفاته، انضم السيف إلى متحف فى لندن، ثم النهاية انضم إلى هاوٍ أمريكى لجمع الأسلحة.فيما احتفلت فرنسا بالذكرى المئوية الثانية لوفاة إمبراطور فرنسا خلال الربيع الماضى، والتى توافق الخامس من شهر مايو عام 1821، من خلال بعض التظاهرات والأنشطة التى قدمها الفرنسيون تكريما لهذه الشخصية المركزية المهمة فى التاريخ الفرنسى.