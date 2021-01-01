التعليم تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفنى، للعام الدراسى الحالى، فى إطار التسهيل على الطلاب بسبب جائحة كورونا، موضحة أنه يتم تقديم بيان قيد معتمد عليه صورة الطالب موضوح به التخصص خاصة نظام التعليم الفنى بجميع تخصصاته المختلفة، إضافة إلى أخر إقرار دمج للطالب أو صورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية، وأيضا أخر مقاس ذكاء وتقرير طبى تم تقديمه للجنة فى بداية المرحلة الثانوية أو صورة طبق الأًصل وصورة بطاقة الطالب أو ولى الأمر أو صورة شهادة الميلاد، بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة للتقارير السابقة بنفسه وليس ولى الأمر ودون العرض على اللجان الطبية المتخصصة ويكتفى بما سبق وقاية لأبنائنا الطلاب من العدوى بفيروس كورونا حيث أنهم فى الأصل مدمجين فى المدارس.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوى" أول مرة" إلا فى الحالات الحرجة الشديدة جدا وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المتخصصة لإعداد تقرير طبي بالإفادة بحالة الطالب وإرفاق التاريخ المرضى للطالب المعروض بحالته على أن يتم تقديم مذكرة عرض بمعرفة لجنة الدمج بالمديرية بحالة الطالب وذلك بعد اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.



وشددت الوزارة على أن موعد تقديم الأوراق من 15 ديسمبر الجارى على أن تسلم من مدير إدارة التربية الخاصة للجنة الدمج بمقر الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

