

خاص بالزفاف.. أخر صيحات المكياج لعام 2022 خاص بالزفاف.. أخر صيحات المكياج لعام 2022





قد يكون التحضيرات للفرح يمكن أن يكون وقتًا محيرًا للغاية بالنسبة للعرائس عندما يتعلق الأمر باختيار مظهر أكثر أيامهن تميزًا نظرًا لاتجاهات المكياج العديدة التي تسود هذا الموسم.





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ولذلك فقد تبحث كل عروسة عن مكياج العام فإن العرائس المتوهجات هي الموضة الجديدة هذا المكياج الذي سيجعلن أجمل عرائس في الموسم المقبل. قال شاتورفيدي: "سيكون عام 2022 عام العرائس الأنيقات".نظرة الزجاجوجه متناسق بشكل جيد مع شفاه صامتة وعيون براقة مكتملة بكمية مثالية من الهايلايتر تبدو مشرقة ، وستكون الاتجاه الأكثر شعبية للعرائس في عام 2022.تخلق البشرة الندية تركيزًا ناعمًا على السمات المختارة للوجه وتجعله يبدو مشرقاً. إنه مثالي للعرائس.عيون دخانية خفية وشفاه جريئةالشفاه الحمراء الجريئة هي صيحة لا يمكن أن تتقدم في العمر ، فهي جزء أساسي من مكياج الزفاف. للحصول على هذا المظهر الجريء والرائع ، تأكد من اختيار مكياج العيون الناعم لجعلها تبدو متساوية. أيضًا ، لا ترتدي مجوهرات ثقيلة إذا كان لديك مكياج ثقيل.نظرة بسيطة ولكن متلألئةبدلاً من الاعتماد على الفروق الدقيقة للعيون البراقة وظلال العيون البراقة ، تحب العرائس الحديثات إبقاء الأمور بسيطة. اختاري قاعدة ناعمة وظلال عيون لامع وماسكارا صغيرة لإطلالة طبيعية.