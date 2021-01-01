كارثة.. ظهور متحور جديد لفيروس كورونا بعد أوميكرون.. فيديو

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ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

قال أمجد الحداد ، استشارى المناعة ، إن دول العالم تفاجئت بظهور " أوميكرون بلاس " وذلك بعد ظهور متحور أوميكرون الأساسى لفيروس كورونا مؤخرا ولم يتم التعامل معه حتى الآن .

وأضاف أمجد الحداد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن متحور " أوميكرون بلاس " يتميز بالهروب المناعى تحتاج وقت حتى يتم اثباتها لمعرفة قدرته على الانتشار.

ولفت أمجد الحداد ، إلى أن متحور أوميكرون يختلف عن الأساسى منه باختفائه وعدم ظهوره حتى فى عمل فحص pcr ولم يثبت حتى الآن تأثيره على المناعة ومن المتوقع أن يتكون المتحور الجديد أضعف فى قوته عن المتحورات السابقة .

المصدر: elbalad

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