شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية



الحكم على سفاح الإسماعيلية الحكم على سفاح الإسماعيلية

رصدت عدسة صدى البلد، لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية، الشهير بـ "دبور" في جريمة قتل مواطن وفصل رأسه عن جسده في قلب الشارع وأمام أعين المواطنين.



وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران على سفاح الإسماعيلية الشهير بـ"دبور"، والمتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"ساطور الإسماعيلية"، بإحالة اوراقه إلى فضيلة المفتي، لتورطه في ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته أمام المارة في شوارع الإسماعيلية.





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وكانت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، قد عقدت، صباح اليوم الخميس، ثالث جلساتها في قضية “الساطور” والتي كانت مؤجلة إلي اليوم للنطق بالحكم.اعترافات المتهم بذبح مواطن في الاسماعيليةوحصل صدي البلد علي نص اعترافات المتهم "دابور "، الذي أقر فيها بارتكاب الواقعة صراحة، حيث اعترف باستخدامه - في البداية - سلاح أبيض صغير مسددا عدة طعنات، مضيفا:" احمد حاول يبعد عني و لكني لاحقته وكملت طعن، و طلعت السكينة الكبيرة وطعنته باكثر من طعنة".مخدر الشابووفي الصحيفة الثامنة عشر، أردف المتهم قائلا: “هي طلبت معايا كدة لاني كنت شارب قبلها مخدر الشابو، وقعدت أضربه بيها كذا ضربة على راسه وجسمه وأكتافه، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على راسه وجسمه ورقبته”.وتابع المتهم بذبح مواطن في الاسماعيلية: "كان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز وبيقولي خلاص، وأنا مركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها رأسه عن جسمه، وأخدت راسه ومشيت بيها في شارع طنطا".https://www.facebook.com/watch/?v=594655591862441