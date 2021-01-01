التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.





وقالت الوزارة فى خطاب لها : في حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة في الاستمارة تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة للطلاب، ويبدأ التسجيل من خلال الموقع الالكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب بداية من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجارى، وقيام المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب حيث سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.



وطالبت الوزارة المدارس ق بطباعة كشوف 12د، الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني للاستمارة، وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة، وسيتم الانتهاء من اتاحة التسجيل على الموقع بنهاية الاثنين 20 ديسمبر.

