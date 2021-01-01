دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة



دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بصعود 15 فريقا إلى الأدوار الإقصائية في انتظار المتأهل الأخير بين فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.



الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي



المركز الأول

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مانشستر يونايتد - ليفربول - مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - أياكس - ليل - يوفنتوسالمركز الثانيباريس سان جيرمان - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - سبورتنج لشبونة - بنفيكا - سالسبورجموعد قرعة ثمن النهائيتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 13 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرةالقنوات الناقلة لـ القرعةتذاع قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية والقناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.موعد مباريات ثمن النهائيتلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير.بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.