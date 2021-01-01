رسميا كاف يعلن موعد كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء رسميا.
وأعلن كاف إقامة مباراة الأهلي والرجاء في الدوحة يوم 22 ديسمبر بشكل رسمي.
كان نادي الرجاء قد طلب تأجيل المباراة بسبب غلق المجال الجوي حتى 15 ديسمبر، قبل أن يكشف رفض كاف لطلبهم رسميا.
ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.
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