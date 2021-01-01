برشلونة يفشل في "المهمة المستحيلة" ويودع دوري الأبطال

فشل فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، في "المهمة المستحيلة"، وودع دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمته أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.
وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر في الدقيقة 34، وليروي سانيه في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، وبالتحديد الدقيقة 62، أضاف جمال موسيالا الهدف الثالث.
وكان برشلونة يحتاج للفوز لضمان بطاقة التأهل، إلا أن الخبراء كانوا يعتبرون المهمة "شبه مستحيلة"، خاصة مع تذبذب أداء الفريق الكتالوني هذا الموسم، وقوة الخصم الألماني.
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