برشلونة يفشل في "المهمة المستحيلة" ويودع دوري الأبطال

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برشلونة يفشل في "المهمة المستحيلة"

فشل فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، في "المهمة المستحيلة"، وودع دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمته أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من توماس مولر في الدقيقة 34، وليروي سانيه في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني، وبالتحديد الدقيقة 62، أضاف جمال موسيالا الهدف الثالث.

وكان برشلونة يحتاج للفوز لضمان بطاقة التأهل، إلا أن الخبراء كانوا يعتبرون المهمة "شبه مستحيلة"، خاصة مع تذبذب أداء الفريق الكتالوني هذا الموسم، وقوة الخصم الألماني.

وسينتقل "البارصا" للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف بنفيكا البرتغالي الذي تغلب 2-صفر على دينامو كييف متذيل الترتيب.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة على المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، بجميع المسابقات منذ تولي تشافي هرنانديز تدريب الفريق.

يشار إلى أن العملاق البافاري ضمن تأهله إلى دور خروج المغلوب، قبل مباراة برشلونة، وذلك بخمسة انتصارات من خمس مباريات، وفوزه اليوم هو السادس.

المصدر: elbalad

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