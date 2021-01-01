ادخار المال في الإسلام .. دار الإفتاء تكشف الحكم والشروط والواجبات



ادخار المال في الإسلام ادخار المال في الإسلام



ادخار المال في الإسلام.. يبحث كثير من الأفراد عن حكم ادخار المال في الإسلام، حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤال يتعلق بحكم ادخار المال.



ادخار المال في الإسلام

وقالت دار الإفتاء في فتواها الصادرة اليوم الأربعاء، من خلال منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ادخار المال مباح ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به، مبينة أن المال هو عصب الحياة؛ لذلك بينت الشريعة الإسلامية أقوم طريقة للتعامل معه وهي الاعتدال؛ فلا يكون الإنسان مسرفًا مبذرًا، ولا يكون بخيلًا شحيحًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].



وشددت الحفاظ على المال بادخاره لأيّ غرض مباح أو للاستعانة به على قضاء بعض الحوائج التي تتطلب مالًا كثيرًا -كتزويج الأولاد- غير ممنوع شرعًا، بل هو من حسن التصرف وتدبير أمور المعاش، ما دام صاحبه قد أدى الحقوق والواجبات المتعلقة به.

قد يعجبك أيضا...

حكم زكاة المال المستثمر في شركة عقارية .. دار الإفتاء توضحعلي جمعة يحذر من أكثر سبب لدخول النار يوم القيامة.. الفرق بين الحريص على المال والبخيل.. ويؤكد: لا تلقوا بأنفسكم في التهلكة بالإغراق في الدينادخار المال في الإسلامقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المال المدخر لشراء شقة أو سيارة إذا كان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة 2.5% وكون الشخص يدخره لشراء شقة أو غيرها ليس مانعا من وجوب الزكاة.وأضاف كريمة في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الزكاة تجب في المال المدخر لشراء منزل أو غيره إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وبالتالي فإذا كان ما تدخره من المال قد بلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا، فإن كان أقل من نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.هل يجوز ادخار المال دون علم الزوج لعلاقته بأخرىقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يحرم على المرأة أن تدخر المال دون علم زوجها.وأضاف « العجمي» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « زوجي على علاقة بامرأة أخرى؛ فهل يجوز لي إدخار المال دون علمه؟» أنه لابد للزوجة من مصارحة زوجها ومواجهته بهذا الأمر الذي تعرف.وتابع أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه يجوز للزوجة أخذ المال دون علم زوجها في حال كونه بخيلاً جداً أو شحيحاً، مختتماً: " الأخذ هنا بالمعروف وحسب احتياجاتك والظروف".