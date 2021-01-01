حكم الهبة للبنات.. 3 أمور تجعل تصرفك مقبولا وإن فسدت نيتك

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حكم الهبة للبنات.. تظل مسألة الهبة للبنات من الأمور التي تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي وتشغل أذهان الكثير من الناس خاصة بعد أن فجرتها أزمة الفنان رشوان توفيق مؤخراً.



حكم الهبة للبنات

وفي بيان حكم الهبة للبنات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: "أبي يريد كتابة كل أمواله للبنات فهل هذا يجوز؟".



وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه حكم الهبة للبنات:" نعم هذا جائز.. لأنه على قيد الحياة وماله يتصرف فيه كيفما شاء"، موضحاً أن هذا الملك أطلق الله تبارك وتعالى يدي في التصرف فيه أمنحه لمن أشاء من الأولاد أو غيرهم، سواء أكان وقفاً أو صدقة وخلافه.

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واستطرد أمين الفتوى قائلاً:" لكن علينا أن نراعي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، فتصرف كفيما تشاء لكن ابتغِ تحقيق المصلحة فإن زدت أحد أبنائك يكون لمصلحة كفقر أو بر، وليس نكاية في أحد، فعمل القلب مهم وشرط النية إلا أن صحة التصرف موجود سواء صالحة أو غير صالحة".حكم الهبة للبناتوجه الدكتور مبروك عطية، العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية فرع سوهاج جامعة الأزهر، رسالة لكل أب محذراً إياه من خطورة التصرف في أملاكه وكتابتها حال الحياة، مؤكداً ان دين الله لا يعرف ما يسمى كتابة الآباء لأبنائهم حال الحياة، فالنفقة لهم واجبة، كما أن الهبة جائزة بالتساوي بين الذكر والأنثى.وقال مبروك عطية إنه يجوز للإنسان أن يهب أي شيء في حدود المعقول، ويستحسن العدل بين الأبناء ذكورهم، وأنثاهم، مؤكداً أن كل بني آدم لا يجوز الرجوع فيما يهب إلا الوالدين.ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر، أن الأصل الأصيل أن جميع المال لكاسبه، مضيفاً: "ربنا رزق الشخص بأبناء أصبح عليه وجوب الإنفاق عليهم من ماله الذي هو ملك له وحده، يداوي ويكسي ويعلم ويسفر اللي جايب مجموع يتعلم بره وده لا يتنافى مع العدل بينهم".وأشار مبروك عطية إلى أنه إذا أراد أن يهب لأبنائه الثلاثة شقة لكل واحد منهم الذكر كالأنثى لأنه ليس ميراثاُ، مشدداً على مشروعية الهبة في الإسلام، ومنه أنه يهب لبواب العمارة أو يخرج صدقه وهي مسنونة مندوبة يثاب عليها الواهب ويملكها للشخص لأنه عهد إليه بها دون انتظار مقابل".