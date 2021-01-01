مش عارفة تصالحى جوزك إزاى؟ هنقولك السر فى 4 خطوات



مش عارفة تصالحى جوزك إزاى مش عارفة تصالحى جوزك إزاى



الخلافات الزوجية أمر وارد فى كل منزل ولا يخلو منها أي منزل، ودائماً نكرر أن المنزل السعيد ليس هو الذي يخلو من الخلافات ولكن هو المنزل الذي يضم أزواجا قادرين على الاختلاف دون خسارة بعضهم البعض، بل قادرين على استغلال هذا الخلاف لزيادة رصيد الحب والمودة عند الطرف الآخر، فمثلاً طرق المصالحة وسيلة مهمة لزيادة الرصيد لدى الطرفين، والزوجة الواعية هى التى لديها فن إدارة الخلافات الزوجية فتستغل موقف الخلاف وتختار طرق المصالحة وطرق الاعتذار لكي تزيد في رصيد العلاقة بينها وبين زوجها وهي أيضاً التي لديها فن إدارة الحياة بصفة عامة.





التواصل غير اللفظى:

وعن أساليب الزوجة في مصالحة زوجها قال دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية: "أنصح المرأة دائماً عند اعتذارها لزوجها التركيز على التواصل غير اللفظي وهذا مهم جداً بمعنى أنه يجب مقابلة الزوج بابتسامة وبشاشة وتتزين بملابس أنيقة بجو ملىء بالرومانسية والشاعرية، ونثر العطر في أرجاء المنزل، وإضاءة شموع أو إضاءة هادئة، صنع جو هادئ ورومانسي بقدر الإمكان كي تقربوا من بعضكما لبعض ، أن تصنع له مفاجآت جميلة، كل هذه أمور مهمة".



التمهيد للاعتذار:

وأضاف استشارى العلاقات: "نصيحتي للزوجة دائما أن تمهدى للاعتذار، تتجنبى طلبات الأطفال المعتادة، أرسلي له رسالة رقيقة أو أغنية رومانسية بها كلمات حب، حاولى أن تتجنبي كل كلمات العتاب، لا تعاتبي ولو اضطر الأمر للعتاب تحدثي في السلوك وليس في الشخص ولا توجهي الكلام عن شخصة هو، تعاملي معه وفقاً لما يحبة هو، اطهي له ما يحبة من أكلات شهية، حاولى تقريب المسافات بينكم وبكل الطرق، اختارى مطربه المفضل قومى بتشغيل الأغانى المفضلة عنده بحيث يكون كل هذا رسائل موجهة له".



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المدح والاعتذار الصريح:وأكد استشارى العلاقات: "ابدئي بالمبادرة بالورود عند مدخل المنزل أو على الفراش، اغدقى عليه بكلمات الحب والمديح وتذكري معه كل الذكريات الجميلة، كل هذه أمور مهمة جداً، ولو اضطر الأمر للاعتذار الصريح قومي بالاعتذار عن الموقف بكل صراحة، فكل هذا يزيد من رصيدك عنده لأنه بيزيد من كبريائك عنده ولا يقلل من شأنك، حتى لا تنهين العلاقة العاطفية بينكما".تجنبى الرد وامتصي غضبه:وأضاف: "إذا تمادى زوجك في العناد تجنبي الرد وقومي بامتصاص هذه المشاعر السلبية وحاولي بقدر الإمكان أن تكرري كلمة (نحن) وليس (أنا) فهذا مهم جداً جداً في الاعتذار، وانشئي معة فكرة مستقبلية لتناول العشاء سويا وبمفرديكما، ومهم جداً في الاعتذار أن يكون لديكِ فن التنازل الحميد بمعنى أن تتنازلي عن بعض قناعاتك الخاصة في سبيل حل الخلاف، وأن تصله رسالة الاعتذار بينكما وحينها تكوني قد نجحتِ في الاعتذار بأجمل وأبهى ما يكون".