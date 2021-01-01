تشهد البلاد عاصفة ترابية حادة اليوم والتى يصاحبها رياح شديدة، تمنع على الكثير من الأشخاص الخروج فى الطقس المتقلب.ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك مجموعة من الأشخاص يجب عليهم تجنب الخروج أو التعرض للأتربة منهم كبار السن والأطفال صغار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية والربو، لتجنب المضاعفات الصحية .
ووفقا للتقرير قدم نصائح للتعامل مع الأتربة لتقليل اعراض الحساسية الداخلية خلال العاصفة وفصل الشتاء:
1. أغلق الأبواب والنوافذ وأغلقها بشريط لاصق إذا لزم الأمر لمنع الرمال والأتربة من دخول الغرفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 7 نصائح لمواجهة العاصفة الترابية.. استخدمى قماشة مبللة لتنظيف الغبار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق