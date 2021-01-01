7 نصائح لمواجهة العاصفة الترابية.. استخدمى قماشة مبللة لتنظيف الغبار



نصائح لمواجهة العاصفة الترابية نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

تشهد البلاد عاصفة ترابية حادة اليوم والتى يصاحبها رياح شديدة، تمنع على الكثير من الأشخاص الخروج فى الطقس المتقلب.ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك مجموعة من الأشخاص يجب عليهم تجنب الخروج أو التعرض للأتربة منهم كبار السن والأطفال صغار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية والربو، لتجنب المضاعفات الصحية .



ووفقا للتقرير قدم نصائح للتعامل مع الأتربة لتقليل اعراض الحساسية الداخلية خلال العاصفة وفصل الشتاء:



1. أغلق الأبواب والنوافذ وأغلقها بشريط لاصق إذا لزم الأمر لمنع الرمال والأتربة من دخول الغرفة.

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2. استخدم ممسحة مبللة أو قطعة قماش مبللة لتنظيف الغبار ومنع إعادة تعليقه.3. يمكن لمرطبات الهواء والرشاشات الحفاظ على رطوبة الهواء المناسبة.4. قم بتشغيل جهاز تنقية الهواء إذا سمحت الظروف بذلك.5. الإكثار من تناول السوائل الساخنة تعمل على تطهير الصدر والأنف منها الشاي والينسون والنعناع والزعتر .6. تنظيف الأنف بماء المالح لترطيب الأنف وحماية الصدر من الأتربة عليه وتجنب الإصابة بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.7. تناول الكثير من الماء لتنظيف وتطهير الجسم، فهي تحتوي علي عناصر طبيعية تعمل علي تطهير الجسم بشكل ملحوظ لذا عليك تناول 12 كوبا.