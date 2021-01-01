عمل طحينة الكفتة بطرق مختلفة



طحينة الكفتة طحينة الكفتة



عمل طحينة الكفتة،تعد الكفتة من أجمل أكلات اللحوم التى لها شعبية كبيرة بين جميع المصريين وعدد كبير من العرب ويتم إعدادها فى المنزل بطرق متنوعة كما أن الكفتة الجاهزة تمتلك مذاقا خاصا.

ونقدم لكم طريقة عمل طحينة الكفتة خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



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عمل طحينة الكفتة



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل الكفتة بالطحين للشيف غادة التلي:



المقادير كيلو لحم مفروم

حبة بصل

2 ملعقه كبيرة بقدونس مفروم

صنوبر

2 ملعقه كبيره زيت

ملح و فلفل و بهار

للصلصة

ليمون

3/4 كوب طحينة

زبادي

ماء

ملح وفلفل

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خطوات التحضير:ضعي البصل على اللحم ثم ضيفي البقدونسثم تبلي بالملح والفلفل والبهارات ثم ضيفي ملعقة من الزيتشكليها على شكل كور او حسب الرغبةثم ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة او الى تمام النضج على حسب نوع اللحمةلعمل الصلصةضعي الزبادي في وعاء ثم ضيفي عليه الطحينة ثم تبليها بالملح والفلفلثم ضيفي الماء وقلبيهم جيدااخرجي الكفتة من الفرن ثم ضيفي عليها الطحينة ثم ادخليها الفرن مرة اخرى لمدة 4 دقائقثم قدميها وزينيها بالبقدونس والصنوبر وقدميها ساخنةطريقة عمل سلطة الطحينة للمشوياتتشويح شرائح البصل مع ملعقتين من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود إلى أن يذبل وينضج. مزج الطحينة مع الماء وعصير الليمون في طبق عميق. إضافة صلصة الطحينة إلى البصل في المقلاة، وتركها على نار متوسطة الحرارة إلى أن تبدأ بالغليان.طريقة عمل طحينة المطاعممكونات صلصة الطحينة:نصف كوب من الطحينة.ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.كوبان من الماء.ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلى شرائح دائرية رفيعة. ملعقتان صغيرتان من الملح.التحضيرتشويح شرائح البصل مع ملعقتين من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة مع وإضافة رشة من الملح والفلفل الأسود إلى أن يذبل وينضج. مزج الطحينة مع الماء وعصير الليمون في طبق عميق. إضافة صلصة الطحينة إلى البصل في المقلاة، وتركها على نار متوسطة الحرارة إلى أن تبدأ بالغليان.طريقة عمل الطحينة الجاهزةتعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.وإليكم طريقة تحضير الطحينة بوصفات مختلفة وشهية.كيفية عمل الطحينة الجاهزةمقادير الطحينةزيت زيتونعصير ليمونطحينةملحخلطريقة تحضير الطحينة* نضع زيت زيتون وعصير ليمون وطحينة وملح وخل ونفرمهم جيدا في الكبة* نضيف قليل من الماء ونفرم مرة اخرى وتقدم باردةطريقة عمل طحينة الكبابجيكوب سمسم محمصكوب فول سوداني محمصكوب دقيقكوب زيتطريقة تحضير الطحينة* يطحن السمسم ويوضع فى الخلاط* يطحن الفول السودانى ويضاف فى الخلاط* يضاف الزيت والدقيق ويقلب ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الإستخدامكفتة بالطحينة فلسطينية1/4 كوب بقدونس مفروم معبأ مع المزيد للتزيين1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً2 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة2 ملعقة صغيرة كمون مطحون1/4 ملعقة صغيرة حريف مطحون2 1/4 ملعقة صغيرة ملح كوشير2 رطل من لحم الضأن المفرومصلصة طحينة1/2 كوب طحينة1/4 كوب عصير ليمون1/2 كوب ماء ساخن1 فص ثوم مفروم1/2 ملعقة صغيرة ملح كوشير أو حسب الرغبةتعليماتيسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. اخلطي جميع مكونات الكفتة في وعاء كبير واستخدمي يديك لعمل كل شيء معًا حتى يتم توزيع التوابل بشكل متساوٍ.تُغرف بمقدار 1/2 كوب ممتلئة وتشكيلها على شكل نقانق طويلة. رتبيها في طبق خبز مقاس 9 × 13 إنش واخبزيها لمدة 25 دقيقة حتى تحمر ، في غضون ذلك ، اخفقي مكونات الصلصة معًا.اقلب الكفتة وصُب الصلصة فوقها واخفقها مع العصائر المتراكمة. استمري في الخبز لمدة 10-15 دقيقة أخرى ، حتى يتحول لون الكفتة إلى البني وتصبح الصلصة سميكة قليلاً. يرش البقدونس ويقدم مع الخبز.طريقة عمل كفتة بصوص الطحينةقدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة تحضير صينية الكفتة بالطحينة.المكونات :مكوّنات عجينة الكفتة:كيلو من لحم الخروف أو لحم العجل المفروم ناعمًا جدًا.بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا جدًا.ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.ملعقتان كبيرتان من البقسماط المطحون.ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعمًا جدًا.مكونات البهارات:نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون.ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة المطحونة.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.ملعقة كبيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة .مكونات صلصة الطحينة:نصف كوب من الطحينة.ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.كوبان من الماء.ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.بصلة كبيرة الحجم، مقطعة إلى شرائح دائرية رفيعة. ملعقتان صغيرتان من الملح.طريقة التحضير ..وضع اللحم في وعاء عميق، وإضافة البصل، والثوم، والبقسماط والبقدونس، وتقليب المكوّنات قليلاً، ثم إضافة جميع البهارات، وخلط جميع المكوّنات جيدًا باليد.نقل عجينة الكفتة إلى صينية خاصة بالفرن، وفردها بسماكة مناسبة، وعمل فجوات صغيرة متباعدة على سطح الكفتة بالضغط عليها بالإصبع. طهي الكفتة في فرن متوسط الحرارة لمدة خمس عشرة دقيقة تقريباً أو إلى أن تجف السوائل فقط.إخراج الصينية من الفرن، وسكب صلصة الطحينة فوقها، وإعادتها مرة أخرى إلى الفرن.طهي الكفتة مع صلصة الطحينة لمدة عشر دقائق تقريبًا إلى ينضج اللحم تمامًا، ويمكن إضافة المزيد من الماء الساخن للتحكم في كمية الصلصة وقوامها.إخراج صينية الكفتة من الفرن، وتركها جانباً لتبرد قليلاً، وتقديمها ساخنة مع الخبز العربي.