أكلات الشتاء .. محشي الكرنب باللحمة الملبسة

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محشي الكرنب باللحمة الملبسة


يعد محشي الكرنب من أكلات الشتاء الشهية التى يتناولها المصريون بشكل كبير خلال فترات الطقس الباردة في الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل تورتة محشي الكرنب باللحمة الملبسة بخطوات الشيف شربيني ميقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة محشي الكرنب باللحمة الملبسة

الكرنب

أرز

بصل مفروم

ثوم مفروم
سمنة بلدي

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

بابريكا

شطة

نعناع جاف

زنجبيل طازج

ثوم وبصل بودرة

بهارات مشكلة

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة لحمة ملبسة مسلوقة

مرقة سلق اللحمة

طريقة عمل تورتة محشي الكرنب باللحمة الملبسة

* يسلق الكرنب في ماء مغلي وكمون وبعد أن تصبح الأوراق ذات قوام متوسط ثم تصفى.

* في بولة يخلط الأرز مع الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومين ثم تضاف الطماطم المفرومة وصلصة طماطم ثم تضاف كل البهارات والتوابل ويقلب الخليط جيدا

* احشى محشي الكرنب على شكل أصابع حسب الرغبة ثم تضاف عليه مرقة سلق اللحمة ثم تضاف على الوجه السمنة البلدي وتترك على النار حتى تمام النضج

شكل آخر

* بعد سلق الكرنب توضع أوراق الكرنب في صينية ثم يحشى بالخلطة

* ثم يغطى بأوراق المحشي ثم يوضع على النار قليلا ثم يضاف السمنة البلدي على الوجه ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم مع اللحمة الملبسة المحمرة

المصدر: elbalad

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