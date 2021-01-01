بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزين في مسابقة المولد النبوي الشريف "نبي الرحمة"



وزارة الاوقاف وزارة الاوقاف



أعلنت وزارة الاوقاف أسماء الفائزين في مسابقة "نبي الرحمة" والتي كانت تضم عشرين سؤالا وبدأت من يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول وحتى الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ ، وهم:





1. أحمد شعراوي توفيق محمد - المنيا - إمام وخطيب ومدرس - خمسة آلاف جنيه

وشهادة تقدير

2. أحمد حنفي أبوبكر محمد - الوادي الجديد - إمام وخطيب ومدرس - ثلاثة آلاف جنيه

وشهادة تقدير

3. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة - واعظة متطوعة - ألفا جنيه

وشهادة تقدير

4. شادية عبد الكريم علي رشوان - سوهاج - واعظه متطوعة - ألف جنيه +

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

5. محروس رمضان حفظي - أسيوط - مدرس بجامعة الأزهر - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

6. محمد الغنام علي البدوي - الدقهلية - مدرس بجامعة الأزهر - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

7. أحمد طه محمد حسن - أسيوط - مدرس مساعد ج الأزهر - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

8. نشوة محمد عبد المجيد - القاهرة - واعظة بالأوقاف - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

9. بسمة محمد ربيع أبو النور - الدقهلية - طبيبة بشرية - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

10. طارق مختار عبدالمقصود محمد - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

11. أحمد عبد العليم السيد - القليوبية - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

12. أحمد عبد الراضي محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

13. مصطفى منير محمد السيد - الإسماعيلية - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

14. عبد الرحمن مصطفى سعيد - المنوفية - طالب - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

15. مصطفى محمد عبد الصالحين - المنيا - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

16. حسين سعد محمود علي - بني سويف - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

17. محمد مرعي سيد علي - الجيزة - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

18. خالد إسماعيل مصطفى حماد - كفر الشيخ - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

19. محمد ناجح سند عباس - البحيرة - أعمال حرة - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

20. أكرم عبد المنعم عطيتو شحات - الأقصر - أعمال حرة - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

21. أسامة أشرف الحسيني شميس - الدقهلية - واعظ بالأزهر - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

22. محمد شعبان أحمد شعبان - الفيوم - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

23. عادل محمد حسين محمد - بني سويف - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

24. محمد سعد معوض المتولي - الدقهلية - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

25. أحمد محمد كمال محمود - الشرقية - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

26. ناجي عز الدين علي عثمان - المنيا - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

27. قاسم علي محمد علي خضر - كفر الشيخ - خطيب متطوع - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

28. نورهان بسيوني محمد بدر - كفر الشيخ - بكالوريوس تجارة - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

29. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني

30. أسامة شعبان عبد الصبور أحمد - قنا - إمام وخطيب ومدرس - ألف جنيه+

مجموعة رؤية الإصدار الثاني



