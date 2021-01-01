انطلقت حملات تحصين طلاب مدارس بورسعيد الثانوية من كوفيد 19 تحت اشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة و بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم .
وتابع صباح اليوم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد يرافقه د محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي سير أعمال الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر.
وأكد وكيل صحة بورسعيد أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان و تحت رعاية اللواء ا ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأضاف وكيل صحة بورسعيد أن استخدام لقاح فايزر الطلاب المدارس جاء بعد أن أقرت توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية بشأن إتاحة إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية أقل من 15عاما و حتي 18عاما.
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التعليقات على بدء حملات تلقي لقاح كورونا بمدارس بورسعيد الثانوية
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