بدء حملات تلقي لقاح كورونا بمدارس بورسعيد الثانوية



حملات تلقي لقاح كورونا حملات تلقي لقاح كورونا

انطلقت حملات تحصين طلاب مدارس بورسعيد الثانوية من كوفيد 19 تحت اشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة و بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم .



وتابع صباح اليوم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد يرافقه د محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي سير أعمال الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر.



وأكد وكيل صحة بورسعيد أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان و تحت رعاية اللواء ا ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف وكيل صحة بورسعيد أن استخدام لقاح فايزر الطلاب المدارس جاء بعد أن أقرت توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية بشأن إتاحة إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية أقل من 15عاما و حتي 18عاما.



قد يعجبك أيضا...

غيوم وصقيع وارتفاع أمواج البحر.. 20 صورة ترصد حالة الطقس السيئ بالإسكندريةولفت الدكتور وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية المتنقلة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة بورسعيد و البالغ عددهم أكثر من ١٦ ألف طالب و طالبة .كان اجتماع تنسيقي عقد قبل أيام بين للدكتور احمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة و للدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم للتنسيق ووضع برنامج زمنى للانتهاء من استهداف طلاب الصفوف الثانى و الثالث الثانوى بالمدارس فى اسرع وقت .وأعلنت مديرية بورسعيد التعليمية انه لن يسمح للطلاب بدخول الامتحان إلا بعد الحصول على اللقاح وتقديم كارت تلقيه الى ادارات المدارس التابعين لها و المقيدين فيها .