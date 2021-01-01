ننشر جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.

ضوابط عقد امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائي
وأضافت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي وفقا للضوابط التالية :

يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.
عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.
يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.
ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من المقرر يكون موعد اجازة نصف العام 5 فبراير 2022

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ستكون اسبوعان ، حيث تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وقد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 من 9 أكتوبر 2021 .
ويستمر الفصل الدراسي الاول حتى 13 يناير 2022 ، ليكون بذلك اجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الاول 93 يوماً.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 ، يوم السبت 15 يناير 2022 .

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

المصدر: elbalad

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