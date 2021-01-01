ننشر جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .



وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.



ضوابط عقد امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائي

وأضافت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي وفقا للضوابط التالية :

يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من المقرر يكون موعد اجازة نصف العام 5 فبراير 2022واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ستكون اسبوعان ، حيث تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.وقد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 من 9 أكتوبر 2021 .ويستمر الفصل الدراسي الاول حتى 13 يناير 2022 ، ليكون بذلك اجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الاول 93 يوماً.وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 ، يوم السبت 15 يناير 2022 .وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .



