أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء، على أن يقام ظهر غدًا الخميس كموعد جديد له.
ووفقًا لما ذكره الزمالك في بيان مقتضب، فإن التأجيل جاء بسبب إصابة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
كما أوضح البيان، أن مرتضى منصور العائد إلى رئاسة الزمالك من جديد سيخضع لمسحة للتأكد من سلامته وعدم إصابته بعدوى الفيروس.
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التعليقات على الزمالك يعلن.. تأجيل اجتماع مجلس الإدارة.. ومسحة لمرتضى منصور
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