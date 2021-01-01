الزمالك يعلن.. تأجيل اجتماع مجلس الإدارة.. ومسحة لمرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء، على أن يقام ظهر غدًا الخميس كموعد جديد له.



ووفقًا لما ذكره الزمالك في بيان مقتضب، فإن التأجيل جاء بسبب إصابة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



كما أوضح البيان، أن مرتضى منصور العائد إلى رئاسة الزمالك من جديد سيخضع لمسحة للتأكد من سلامته وعدم إصابته بعدوى الفيروس.

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وجاء نص بيان الزمالك:"قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غدا الخميس ٩ ديسمبر فى تمام الساعة الثانيه عشرة ظهرا.وذلك بسبب الظروف التي استجدت لاصابة احمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا واجراء مسحة للمستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الادارة".