عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ..فيديو



عواصف وأمطار عواصف وأمطار

صرحت هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أنه سوف يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتسجل خلال ساعات الليل على جنوب البلاد 9 درجات مئوية.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد استقرارا على مناطق شمال البلاد تمتد إلى شمال الصعيد، حيث يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.. ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو.



