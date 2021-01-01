لماذا تطالب الجزائر بإلغاء نتيجة مباراتها مع مصر ؟



مباراة مصر والجزائر مباراة مصر والجزائر





بعد مباراة عصيبة بين منتخبي مصر والجزائر، تمكن المنتخب المصري من الصعود على رأس مجموعته في كأس العرب قطر 2021، بعد التعادل بهدف لكل فريق والاحتكام لقواعد اللعب النظيف.



معركة كروية

مباراة مصر والجزائر كانت معركة كروية خلال 90 دقيقة، مرت عصيبة على لاعبي الفريقين، تمكن خلالها منتخب الجزائر من التقدم بهدف توجاي من كرة عشوائية ارتطمت في مدافع منتخب مصر قبل أن تعرف طريقها للشباك.

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في الشوط الثاني تمكن منتخب مصر من التعديل من خلال كابتن الفريق عمرو السولية من ركلة جزاء صحيحة تجاوت الحارس رايس مبولحي.التساوي بين مصر والجزائر في النقاط والأهداف حسم صدارة مصر للمجموعة بسبب اللعب النظيف، حيث أن منتخب مصر حصل على 6 كروت صفراء خلال البطولة، بينما الجزائر تحصلت على 4 كروت صفراء وطردين مباشرين بواقع 10 كروت صفراء.مصر تأهلت لمواجهة الأردن في الدور ربع النهائي بينما الجزائر تأهلت لمواجهة المغرب في مباراة لن تكون سهلة على الجزائريين.غضب جزائريغضب الجزائريين من نتيجة المباراة التي انتهت لصالح مصر، ظهر من خلال تصريحات مدربهم الوطني مجيد بوقرة الذي اعترض على قرارات التحكيم.وقال بوقرة وفقًا لتصريحات نقلتها الصحافة الجزائرية إن حكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيو، لم يكن في مستوى سمعة الفريقَين الجزائري والمصري، موضحا أن الحكم بالغ في معاقبة لاعبي المنتخب الجزائري، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.وقال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر الثلاثاء، إنه لا يأسف لِهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.شكوى لـ اللجنة المنظمةوفي رد فعل مفاجئ، تقدم الاتحاد الجزائري بشكوى لـ اللجنة المنظمة اعتراضًا على هدف مصر، بزعم أن الكرة تجاوزت خط الكورنر قبل احراز الهدف.وقالت شبكه قنوات الكأس القطرية إن الاتحاد الجزائري تقدم بمذكره احتجاج رسمي للجنه المنظمة لبطولة كأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس في إطار منافسات دور المجموعات.وكتبت الشبكة القطرية عبر حسابها على تويتر: "قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لكأس العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر"، مدعومة بصورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب.