وزير التعليم ينفي تكليف تلاميذ رابعة إبتدائي بعمل مشروع بحثي عن الخفافيش



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي





نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الخبر المتداول عبر فيس بوك ، الذي ادعى أن الوزارة كلفت تلاميذ رابعة إبتدائي بعمل مشروع بحثي عن الخفافيش .



حيث قال وزير التربية والتعليم عبر جروب اتحاد المدارس التجريبية : كل ما يقال بهذا الشأن على فيس بوك هو اجتهاد فردي لا علاقة لوزارة التربية والتعليم به نهائيا.

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وكانت قد انتشر على فيس بوك منشور غير رسمي يزعم أن وزارة التربية والتعليم قررت تكليف تلاميذ رابعة إبتدائي بعمل مشروع بحثي عن طرق التواصل بين الخفافيش ، مع الاشارة الى أن هذا المشروع البحثي عليه 35 درجة .وعلى جانب آخر .. كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.ضوابط عقد امتحانات نصف العام لرابعة ابتدائيوأضافت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي وفقا للضوابط التالية :يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .حيث قالت وزارة التربية والتعليم انه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من المقرر يكون موعد اجازة نصف العام 5 فبراير 2022واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ان اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ستكون اسبوعان ، حيث تنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022.وقد بدأ الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 من 9 أكتوبر 2021 .ويستمر الفصل الدراسي الاول حتى 13 يناير 2022 ، ليكون بذلك اجمالي عدد ايام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الاول 93 يوماً.وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2021/ 2022 ، يوم السبت 15 يناير 2022 .وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر .