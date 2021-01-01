قرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.
والأربعاء، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.
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التعليقات على فرنسا: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
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