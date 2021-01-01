ما هى أنواع مرض كرون وكيف يؤثر على الجهاز الهضمى؟



ما هى أنواع مرض كرون ما هى أنواع مرض كرون

يسبب مرض كرون التهابًا مزمنًا وتآكلًا في الأمعاء، يمكن أن يؤثر على مناطق مختلفة من الأمعاء أو المعدة، وهناك خمسة أنواع مختلفة من داء كرون ، يؤثر كل منها على أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.



وحسب ما ذكره موقع healthline لا يوجد سبب معروف لمرض كرون، و يعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب تفاعل الجهاز المناعي مع الطعام أو البكتيريا في الأمعاء أو بطانة الأمعاء، و يعتقد أن هذا يسبب الالتهاب غير المنضبط المرتبط بمرض كرون.





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يعتمد العلاج على نوع المرض وشدته، و يرتبط كل نوع من أنواع داء كرون بأعراضه الخاصة ومناطق معينة في الجهاز الهضمي، وهى:1:التهاب القولونيعاني معظم المصابين بداء كرون من التهاب اللفائفي والقولون، و يسبب هذا الشكل من مرض كرون التهابًا وتهيجًا في الدقاق (الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة) والقولون، و قد يعاني المصابون بالتهاب اللفائفي و القولون من أعراض مثل إسهال، فقدان الوزن بشكل كبير، ألم أو تشنج في المنطقة الوسطى أو السفلية اليمنى من البطن.2:مرض كرون المعدي الاثنا عشرييؤثر مرض كرون المعدي الاثنا عشري على المعدة والاثنا عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة) الذين يعانون من هذا النوع من مرض كرون في كثير من الأحيان يعانون من الغثيان ، فقدان الشهية ، وفقدان الوزن.قد يتقيأ الأشخاص المصابون بمرض كرون المعدي أيضًا في حالة انسداد أجزاء صغيرة من الأمعاء ويكون هذا غالبا بسبب التهاب الأمعاء.4:التهاب القولون كرون (الورم الحبيبي)يؤثر هذا النوع من داء كرون على القولون، وهو الجزء الرئيسي من الأمعاء الغليظة، و يمكن أن يسبب النواسير والقروح والخراجات حول فتحة الشرج، و يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا بما في ذلك" الآفات الجلدية، الم المفاصل،إسهال، نزيف مستقيمي".