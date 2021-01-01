أطعمة يجب تجنبها لمنع تفاقم البهاق.. منها الطماطم والمخللات



البهاق البهاق

البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث تتم مهاجمة الخلايا المكونة لصبغة الجلد وتدميرها، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير متناسقة من الجلد، تذكر منظمة دعم مرضى البهاق الدولية أن الأشخاص المصابين بالبهاق قد يفتقرون إلى مستويات صحية من بعض العناصر الغذائية، على الرغم من عدم وجود دليل داعم للادعاء بأن بعض الأطعمة يمكن أن تحسن حالة البهاق سوءً، إلا أن هناك ادعاءات بأن تناول أطعمة معينة و تجنب أخرى يمكن أن يمنعه من التفاقم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".



كما هو الحال مع معظم اضطرابات المناعة الذاتية ، يمكن أن يكون تناول الأطعمة المعززة للمناعة بمضادات الأكسدة مفيدًا للأشخاص المصابين بالبهاق، الأطعمة مثل الموز والتفاح والخضراوات الورقية والحمص والخضراوات الجذرية مثل الشمندر والجزر والفجل والتين والتمر يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المصابين بالبهاق.





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تعرف على الأطعمة التي يجب تجنبهاتشير الأدلة القصصية إلى أن بعض الأشخاص يعانون من رد فعل سلبي عند تناول أطعمة معينة ، خاصة تلك التي تحتوي على عوامل مزيلة للصبغة مثل الهيدروكينون ، وفقًا لموقع healthline وبينما قد يعاني كل شخص مصاب بالبهاق من رد فعل مختلف تجاه بعض الأطعمة ، فإليك بعض الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب مشاكل للأشخاص المصابين بالبهاق:قهوةتوتمخللاترمانلحم أحمرطماطممنتجات القمحكما يجب على الأشخاص المصابين بالبهاق تجنب الكحوليمكن أيضًا تناول فيتامينات B-12 و C و D والأحماض الأمينية ومكملات بيتا كاروتين للسيطرة على الحالة، يمكن أيضًا إضافة النحاس والحديد والزنك إلى القائمة، بشكل عام ، يجب أن نفهم أن البهاق هو حالة تستمر مدى الحياة ولا يمكن علاجها، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي في منع تفاقم الحالة.