البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، حيث تتم مهاجمة الخلايا المكونة لصبغة الجلد وتدميرها، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير متناسقة من الجلد، تذكر منظمة دعم مرضى البهاق الدولية أن الأشخاص المصابين بالبهاق قد يفتقرون إلى مستويات صحية من بعض العناصر الغذائية، على الرغم من عدم وجود دليل داعم للادعاء بأن بعض الأطعمة يمكن أن تحسن حالة البهاق سوءً، إلا أن هناك ادعاءات بأن تناول أطعمة معينة و تجنب أخرى يمكن أن يمنعه من التفاقم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".
كما هو الحال مع معظم اضطرابات المناعة الذاتية ، يمكن أن يكون تناول الأطعمة المعززة للمناعة بمضادات الأكسدة مفيدًا للأشخاص المصابين بالبهاق، الأطعمة مثل الموز والتفاح والخضراوات الورقية والحمص والخضراوات الجذرية مثل الشمندر والجزر والفجل والتين والتمر يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المصابين بالبهاق.
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التعليقات على أطعمة يجب تجنبها لمنع تفاقم البهاق.. منها الطماطم والمخللات
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