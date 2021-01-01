هل الكرفس مع زبدة الفول السوداني وجبة صحية لإنقاص الوزن؟

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الكرفس مع زبدة الفول السوداني هو وجبة خفيفة بسيطة وسريعة التحضير، يمكن أن تساعد في محاربة الجوع بين الوجبات، محتواه المنخفض من الكربوهيدرات يجعله خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن أو اتباع نظام غذائي كيتوني أو يريدون الحد من عدد الكربوهيدرات التي يتناولونها كل يوم، وفقا لما نشره موقع " healthline".



يعتبر الكرفس مع زبدة الفول السوداني وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، كما أنه مصدر جيد للنياسين والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم والدهون الصحية للقلب ، إن محتواها المنخفض من الكربوهيدرات يجعل هذه الوجبة الخفيفة مناسبة للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، كما أن محتواها المعتدل من البروتين ومحتواها العالي من الدهون يجعلها مناسبة بشكل خاص للنظام الغذائي الكيتون.



هل يمكن أن تساعدك هذه الوجبة الخفيفة على إنقاص الوزن؟

الكرفس مع زبدة الفول السوداني غني بالألياف والبروتينات والدهون، وهي ثلاثة عناصر غذائية تساعد في محاربة الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء ، فإن تناول هذه الوجبة الخفيفة كجزء من نظام غذائي متوازن قد يساعدك على إنقاص الوزن .

من ناحية أخرى ، الكرفس منخفض السعرات الحرارية ، لكنه غني بالماء لذلك ، قد تساعد كثافته منخفضة الطاقة أيضًا في إنقاص الوزن ومنع استعادة الوزن، من المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن ينتج عادةً عن حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، لذلك إذا تجاوزت كمية السعرات الحرارية التي تتناولها السعرات الحرارية ، فمن غير المرجح أن تفقد وزنك ، بغض النظر عن كمية الكرفس مع زبدة الفول السوداني التي تتناولها.هل الكرفس وزبدة الفول السوداني وجبة خفيفة جيدة قبل النوم؟تحتوي زبدة الفول السوداني على كمية جيدة من التربتوفان ، وهو حمض أميني يُظهر أنه يحسن نوعية نومك ، يحتاج جسمك إلى التربتوفان لصنع الميلاتونين والسيروتونين ، وهما هرمونان ضروريان للنوم عالي الجودة



