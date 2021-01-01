4 مشاكل صحية قد تعانى منها العين فى فصل الشتاء.. أبرزها الجفاف



مشاكل صحية قد تعانى منها العين مشاكل صحية قد تعانى منها العين

هل تعلم أن تغيير الفصول يؤثر على عينيك، فلا يسبب الشتاء فقط البرد والسعال ولكن هناك بعض حالات العين السائدة في هذا الموسم، حيث إن الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مناخية شديدة البرودة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الثلجية يواجهون العديد من مشاكل العين، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".



فيما يلى.. 4 مشاكل شائعة للعين فى موسم الشتاء:



جفاف العين

من أكثر مشاكل العين شيوعًا والتي تظهر على مدار العام جفاف العين، وهذه الحالة تجعل عينيك جافة مما يسبب مشاكل أخرى مثل التهيج والحكة، ونظرًا لأن الشتاء أكثر جفافًا من الصيف، فمن المحتمل أن يسبب جفافا أكثر لعينيك مقارنة بالموسم الأكثر دفئًا، إلى جانب ذلك، يؤدي استخدام السخانات أيضًا إلى تفاقم المشكلة.

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لذلك حاول الحفاظ على رطوبة عينيك عن طريق وضع منشفة مبللة عليها، كما يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في تخفيف الحالة إلى جانب شرب الماء طوال اليوم مما يعزز الترطيب من الداخل ويحافظ على رطوبة العينين.تغيرات في الرؤية والعمى الثلجيالشتاء يمكن أن يسبب تغيرات مؤقتة في الرؤية ولكن الجهل بها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، هذا يعتمد على الظروف المناخية خلال الشتاء في منطقة المعيشة الخاصة بك، أولئك الذين يعيشون في الجبال أو المناطق الثلجية يعانون من ضيق تدفق الدم الذي يمكن أن يعيق الرؤية، حيث تعد الرؤية المزدوجة وضعف الرؤية وحساسية الضوء وما إلى ذلك من التغييرات الشائعة التي من المحتمل جدًا أن تواجهها.للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن تبقى في مناطق أكثر دفئًا وتجنب الخروج في البرد والثلج.الدموع المفرطةعلى عكس جفاف العين الذي ذكرناه من قبل، يعاني بعض الأشخاص من الدموع المفرطة بسبب المناخ البارد، حيث يمكن أن يؤدي الشتاء إلى زيادة إفراز الدموع كما لو كان الشخص يبكي، ولكنه أمر مؤقت وقد تشعر بالراحة في غضون بضع دقائق.يمكن أن يساعد ارتداء النظارات أثناء الخروج في إدارة هذه المشكلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية موسمية تجعل عيونهم تدمع.حساسية الضوءيقل ضوء الشمس في الشتاء مقارنة بالصيف، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن التسبب في حساسية الضوء، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين لديهم ضوء حساس ويعيشون في مناطق ثلجية من هذا، الانعكاس يجعل عينيك حساستين ويؤدي إلى الوميض المفرط والوخز وعدم الراحة، في مثل هذه الحالات يفضل ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج.