أوناجم يطلب الرحيل عن الزمالك بسبب معاملة كارتيرون



المغربي محمد أوناجم المغربي محمد أوناجم



طلب المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك من إدارة النادي السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل، في ظل عدم مشاركته في المباريات وتواجده الدائم علي دكة البدلاء وعدم الدفع به أساسيا في المباريات منذ عودته من الإعارة في بداية الموسم الحالي.



وكشف مصدر داخل الزمالك أن أوناجم اشتكي لإدارة النادي من معاملة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وأنه يتجاهله ولا يتعامل معه بطريقة لائقة، بخلاف أنه يستبعده من التشكيل الأساسي في المباريات وتوظيف لاعبين في مركزه رغم وجود غيابات في الفريق في بعض المباريات.



من ناحية أخرى قرر مسئولو الزمالك وضع خطة لتقييم العناصر الشابة في صفوف الفريق قبل اتخاذ قرار نهائي بإعارتها أو رحيلها النهائي عن القلعة البيضاء خوفاً من تكرار سيناريو رحيل حسين فيصل مهاجم المنتخب الوطنى الذى خطف الأنظار بشدة في ظهوره مع الفراعنة بكأس العرب ليلقى نوبات الحسرة في قلوب الزملكاوية بعد خسارة موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ في الكرة المصرية.



ظهر حسين فيصل مع الفريق الأول للزمالك، في بدايات الموسم الماضي، بعدما تم تصعيده عن طريق جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للأبيض، وشارك اللاعب الشاب في عدد من الدقائق مع الفريق الأول، ليتنبأ له البعض بمستقبل كبير مع القلعة البيضاء بفضل تحركاته داخل المستطيل الأخضر، ولمساته المميزة للكرة.



واختفى حسين فيصل في مباريات فريقه الرسمية بعد رحيل باتشيكو، وقدوم الفرنسي باتريس كارتيرون، وباغتت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الجميع بقرار الاستغناء عن حسين فيصل دون الحصول على مقابل مالي، لينضم اللاعب إلى سموحة، في صفقة انتقال حر ثم يتألق مع الفريق السكندرى ويحصل على فرصة الانضمام للفراعنة في عهد البرتغالى كارلوس كيروش ببطولة كأس العرب ليسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة المنتخب الوطنى مع السودان التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية دون رد ليتوج بلقب أفضل لاعب بالمباراة.

