الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة قد تصل للعاصفة بالأماكن المكشوفة



الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.



ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تمتد خفيفة الى جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

