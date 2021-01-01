الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة قد تصل للعاصفة بالأماكن المكشوفة

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة قد تصل للعاصفة بالأماكن المكشوفة

صورة الخبر: الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة
الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تمتد خفيفة الى جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد: استمرار نشاط الرياح والأتربة قد تصل للعاصفة بالأماكن المكشوفة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67622

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager