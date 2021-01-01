نشرت وزارة العدل الأميركية، مساء الثلاثاء، تفاصيل عمليتين نفذتهما البحرية الأميركية، قبل عامين، وصادرت فيهما صواريخ إيرانية متجهة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النفط الإيراني.
وذكر بيان وزارة العدل الأميركية أن قوات البحرية التابعة للقيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" صادرت الأسلحة من سفينتين لا تحملان أعلاما في بحر العرب، وذلك في 25 نوفمبر 2019 و 9 فبراير 2020 على التوالي.
وتضمنت الأسلحة المصادرة 171 صاروخا مضادا للدبابات و8 صواريخ مضادة للطائرات من طراز أرض جو، ومكونات صواريخ كروز، ومكونات صواريخ أخرى مضادة للسفن وغيرها من العتاد العسكري.
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التعليقات على أميركا تنشر صور وتفاصيل عمليتي "بحر العرب" ضد إيران
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