لم يمض أسبوعان على اكتشاف العلماء المتحور الجديد "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، حتى برزت معطيات تظهر وجود عينات من متحور جديد بخصائص متشابهة وأخرى مختلفة عن "أوميكرون".
ووجد العلماء الشكل الجديد من متحور "أوميكرون بلس" في 3 دول هي: جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع "غيت هب"، التي يستخدمها الباحثون لتقاسم معلومات بشأن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
ويظهر في المتحور الجديد العديد من الطفرات التي جرى اكتشافها في "أوميكرون"، لكن ليس جميعها. وبحسب العلماء، فإن المتحور الجديد لديه العديد من الطفرات الفريدة.
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التعليقات على "أوميكرون" يتحور.. تحذير خطير من العلماء
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