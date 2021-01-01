

أخر تحديث لسماعات Google Pixel Buds A Series يوفر خيارات جديدة أخر تحديث لسماعات Google Pixel Buds A Series يوفر خيارات جديدة

طرحت جوجل تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Pixel Buds A-Series، حيث يوفر التحديث العديد من الميزات والتحسينات الجديدة إلى سماعات الأذن التي تشمل منزلق صوتي جديد وإعداد تعويض ارتفاع الصوت وتحسين الاتصال.



وسيتم طرح إصدار البرنامج الثابت للتحديث 282 قريبًا على جميع سماعات أذن Google Pixel A-Series في الأيام المقبلة، وقد أكدت الشركة أيضًا أن التحديث سيتم تثبيته تلقائيًا إذا كانت السماعات متصلة بجهاز Android 10 أو أعلى، وبالنسبة للأجهزة القديمة، سيحتاج المستخدمون إلى تطبيق Pixel Buds لتثبيت التحديثات، وقد قدمت Google أيضًا خيار تثبيت التحديث يدويًا ، في حالة عدم حدوثه تلقائيًا.



أما التغيير الأكثر وضوحًا الذي يجلبه التحديث هو شريط تمرير الجهير الجديد الذي يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين أربع خطوات لمستويات الجهير، فقط للإشارة إلى أن Pixel Buds A-Series كان لديها في السابق خيار تعزيز الجهير، ولكن هذا كان مجرد تبديل لتشغيله أو إيقاف تشغيله. سيسمح الخيار الجديد للمستخدمين بضبط تأثير الجهير من سماعات الأذن.

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كذلك فتغيير رئيسي آخر هو من حيث الاتصال، حيث ستعود Pixel Buds A-Series الآن تلقائيًا إلى الجهاز الثاني الأخير الذي تم توصيله به في حالة فشل الاتصال بآخر جهاز متصل، فعلى سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Pixel Buds A Series مع جهاز لوحي وتم إيقاف تشغيل Bluetooth بطريقة ما أو كان الجهاز اللوحي غير متوفر معك في الوقت الحالي، فسيتم توصيله تلقائيًا بهاتفك الذكي إذا كان متصلاً بذلك قبل الجهاز اللوحي .