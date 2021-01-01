

تيك توك تطلق مركزاً لتعزيز الشفافية والمساءلة تيك توك تطلق مركزاً لتعزيز الشفافية والمساءلة

أعلنت منصة «تيك توك» عن إطلاق مركز الشفافية المتخصص، والذي سيتضمن تقارير الشفافية السنوية والربع سنوية السابقة، إلى جانب التقارير التفاعلية المقبلة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت المنصة عن إطلاق أحدث تقارير طلبات إزالة المحتوى للنصف الأول من عام 2021 وتحرص «تيك توك» على إصدار تقارير دورية للشفافية، انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها باتخاذ تدابير صارمة لحماية المنصة والحفاظ على مصداقيتها. وتقوم «تيك توك» ببناء الثقة من خلال الالتزام بالشفافية، حيث بدأت بإطلاق تقاريرها هذه في عام 2019، وواصلت تطوير الدراسات والنتائج من خلال عمليات الكشف عن البيانات الجديدة والأعمق والأولى في الصناعة. ونجحت هذه التقارير في التوصل لنتائج مهمة أبرزها إزالة قدر كبير من حسابات القصّر، ورفض أعداد كبيرة من الإعلانات التي لا تتوافق مع معايير تيك توك الصارمة.



وعززت «تيك توك» جهودها المتعلقة بالشفافية أخيراً من خلال الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المتخصصين لمواصلة تطوير نماذج محدّثة من التقارير، لتقدم اليوم بيانات قابلة للتنزيل ضمن تنسيقات قابلة للقراءة آلياً. وأصبحت التقارير أكثر لفتاً للانتباه حيث تتضمن رسوماً بيانية تفاعلية توضح البيانات المذكورة والتدابير المتخذة. وسيتم نشر هذه التقارير في 26 لغة مختلفة لضمان وصولها لأوسع شريحة من الناس على مستوى العالم، بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية التقليدية والروسية والأوردو وغيرها وتهدف المنصة لجعل مركز الشفافية الوجهة الأولى للاطلاع على جهودها في الإشراف والتوصية بالمحتوى اللائق على المنصة، وتطوير المنتجات، وحماية معلومات المستخدمين. وتمثل تقارير طلبات إزالة المحتوى للنصف الأول من العام استمراراً لهذه الجهود.



