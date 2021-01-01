

هاكر أخلاقي يكشف أسرار الجرائم الالكترونية لأول مرة في دبي هاكر أخلاقي يكشف أسرار الجرائم الالكترونية لأول مرة في دبي

يحل الهاكر الأخلاقي فريكي كلاون متحدثًا رئيسيًا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ليشارك تفاصيل وأسرار الجرائم الالكترونية خلال معرض إنترسك 2022 في دبي الذي سيقام بين 16 و 18 يناير 2022 تحت عنوان (توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية) وسوف يضم المعرض الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام قادة أمن عالميي المستوى لمناقشة وتبادل الآراء حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز السلامة والأمن بشكل شامل. وسوف يتضمن البرنامج أكثر من 500 متحدث مما يجعله الحدث الأكبر عالميًا في القطاع.



وسيقدم فريكي كلاون منظورًا فريدًا حول الجرائم الالكترونية في مؤتمر مختبر الأمن السيبراني الافتتاحي لمعرض إنترسك، حيث سيتحدث عن كيفية تجاوز مجرمي الإنترنت ضوابط الوصول إلى البيانات، وإمكانية الحكومات والمنظمات تحديد نقاط الضعف السيبرانية لديهم والتخطيط لتحسين أمنهم الالكتروني وسيركز مختبر الأمن السيبراني تحت عنوان «اكتشاف المجهول» على الجرائم السيبرانية، وبناء المرونة الإلكترونية، والتهديدات السيبرانية، والاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية، والأمن القومي والتعاون الدولي. ويأتي المختبر كثمرة شراكة بين مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومعرض إنترسك لتعزيز الأمن السيبراني في الإمارات وتحسين مستوى التنسيق وأوقات الاستجابة للهجمات الالكترونية المحتملة.



وتعليقًا على مشاركته في المؤتمر، قال فريكي كلاون: «تأتي مناقشة أسرار الجرائم الالكترونية وتكتيكات المخترقين في وقت مثالي حيث تواجه الحكومات والمؤسسات والأفراد ارتفاعاً ملموساً في نسبة التهديدات الالكترونية ويمكنني من خلال مشاركتي في معرض إنترسك الذي يجمع كافة مختصي القطاع في مكان واحد، أن أساهم في التوعية حول الجرائم الإلكترونية وكيفية تعزيز الأمن السيبراني وتحديد آليات الدفاع في حال التعرض للهجوم الالكتروني». ومن جهته، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تعكس استضافة فريكي كلاون التزام معرض إنترسك 2022 باستقدام أبرز مختصي خدمات الطوارئ والأمن والسلامة.

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وسوف يكشف الهاكر الأخلاقي كيفية تفكير مجرمي الانترنت والأدوات التي يستخدمونها للتغلب على ضوابط الأمان. ومن خلال عمله مع شركات عالمية كبرى مثل ريثيون، سوف يشارك فريكي كلاون خبرته الواسعة خلال المعرض ونحن نتطلع قدمًا إلى استضافته ومشاركته القيمة في إنترسك 2022 وتأكيدًا على دور إنترسك الاستراتيجي لدولة الإمارات، يقام الحدث برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وبلدية دبي.