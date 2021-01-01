كشفت تسريبات أول صور رسمية لأجهزة التابلت Galaxy Tab S8 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع إصدارها مع بداية العام المقبل 2022، والتى ستحصل على عدد من التقنيات الرائدة منها معالجات جبارة وبطاريات بسعة كبيرة.
وبحسب موقع GSMArena، فإن المسرب الشهير إيفان بلاس قام بعرض الصور الرسمية لأجهزة التابلت الثلاثة التي ستصدر ضمن سلسلة التابلت Galaxy Tab S8، والتى تأتى بتصميمات مميزة، حيث يتمتع الجهاز الأصغر حجما بتصميم شبابي، كما يضم الجهاز الأكبر Ultra عددا من المواصفات الجبارة.
وستأتى سلسلة التابلت Galaxy Tab S8 من سامسونج بشاشة قياس 12.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير يضم 2 كاميرا أمامية، لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو.
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التعليقات على تسريبات تكشف أول صور رسمية لسلسلة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8.. مواصفات
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