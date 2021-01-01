

تسريبات تكشف أول صور رسمية لسلسلة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8.. مواصفات تسريبات تكشف أول صور رسمية لسلسلة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8.. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور رسمية لأجهزة التابلت Galaxy Tab S8 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع إصدارها مع بداية العام المقبل 2022، والتى ستحصل على عدد من التقنيات الرائدة منها معالجات جبارة وبطاريات بسعة كبيرة.



وبحسب موقع GSMArena، فإن المسرب الشهير إيفان بلاس قام بعرض الصور الرسمية لأجهزة التابلت الثلاثة التي ستصدر ضمن سلسلة التابلت Galaxy Tab S8، والتى تأتى بتصميمات مميزة، حيث يتمتع الجهاز الأصغر حجما بتصميم شبابي، كما يضم الجهاز الأكبر Ultra عددا من المواصفات الجبارة.



وستأتى سلسلة التابلت Galaxy Tab S8 من سامسونج بشاشة قياس 12.4 بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير يضم 2 كاميرا أمامية، لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو.

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وستقدم سلسلة التابلت Galaxy Tab S8 كاميرا خلفية مزدوجة دقة 13 و5 ميجابكسل، مع 2 كاميرا أمامية فائقة الدقة مع فلاش LED، وأكثر من إصدار للواى الفاى Wi-Fi ، بالإضافة إلى حواف أنحف، حيث حصل Tab S8 Ulta على حواف شبيهة بجهاز MacBook Pro من أبل.وستصدر سلسلة التابلت Galaxy Tab S8 مع خيارات سعة 8 و12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت، بالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت.وستعمل سلسلة التابلت Galaxy Tab S8 بمعالج من نوع Snapdragon 8 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطاريات بسعة جبارة تصل إلى 12 ألف مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط .